Prof. Dr. Müftüoğlu: Yapay zeka Kovid-19'u da yenebilir

Hürriyet gazetesi başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Simit' COVID-19'a çare mi" başlıklı yazısında, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilacın yapay zeka yardımıyla geliştirilebileceğini yazdı.

Müftüoğlu yazısında, "Bugün size güzel mi güzel hatta harika mı harika, muazzam bir haberim var. Biliyorsunuz pandeminin çözümü etkili aşılarda olsa da bu virüs muhtemelen uzun yıllar bize yapışıp kalacak, içimizden birilerini az ya da çok hasta etmeyi sürdürecek. İşte bu nedenle bilimciler (otla çöple uğraşan filmciler değil), etkili bir ilaç geliştirme peşindeler. Yeni koronavirüsün oluşturduğu bu belalı hastalığı tedavi edebilecek etkili bir ilaca ulaşabilmemizi sağlayacak biriyle ilgili önemli bir haber, bir hafta kadar önce saygın bir bilimsel dergide, Science’da yayımlandı. O haberde de son günlerin popüler konusu 'yapay zekâ' vardı" ifadesini kullandı.

Müftüoğlu şunları kaydetti:

"Jen Nwankwo, Harvard’da yetişmiş önemli bir bilim insanı. Mühim başarılara imza atmış, güvenilir bir araştırmacı. Yapay zekâ (artificial intelligence) alanında yaptığı çalışmalarla ünlü. Jen Nwankwo ve arkadaşları, yapay zekâ kullanarak yeni Koronavirüs'e karşı etkili bir ilaç geliştirebilmek amacıyla yola çıkmışlar. Geliştirdikleri projede kullandıkları yapay zekâ formatlarına da 'bagel' ve 'suede' adını vermişler. Bu iki yapay zekâ programını kullanarak virüse etkili olabilecek muhtemel bir ilacı geliştirebilmek için çok sayıda farklı kombinasyon denemişler. Neticede de bunlardan birinin “o ilaç” olabileceğine karar vermişler. Jen Nwankwo ve arkadaşları yeni Koronavirüs'ün hücrelerimize bulaşıp RNA’ya ulaştıktan sonra bizi hasta etmesini sağlayan süreçleri bloke edebilecek en uygun kimyasal bileşene, “bagel” ve “suede” yapay zekâ programları sayesinde ulaştıklarını, bu kombinasyonda gizli olduğunu düşünüyorlar. Bu kombinasyonun ilaç haline getirilmesi halinde de sorunu çözebileceğimize inanıyorlar. Jen Nwankwo ve arkadaşları daha şimdiden birçok ilaç firmasıyla görüşmeye başlamışlar bile. Neticeyi heyecanla bekliyoruz. (Sciencemag.org’dan özetlenmiştir)"