Kapasitesi dolan otobüsün şoförü kapıları açmayınca gerginlik çıktı: 'Koronadan ölürsen gidecek bir işin de olmayacak'

İstanbul Sancaktepe'de yolcu kapasitesi dolan bir otobüs şoförü, aracın kapılarını açmayınca duraktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Şoförün kapıları açmaması üzerine duraktaki vatandaşlar aracın önünü kesti. Otobüs içerisindeki yolculardan biri yolu kesenlere, "Koronavirüsten ölürsen gidecek bir işin de olmayacak" diyerek tepki gösterdi.