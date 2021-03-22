Samsun Valiliği yüksek vaka artışının nedenini açıkladı: Kovid-19'a yakalananlar temaslı listesini eksik bildiriyor

Samsun, 3 haftadır en çok vaka görülen kent olarak ilk sırada yer alıyor. Bu hafta açıklanan illere göre haftalık vaka yoğunluğu haritasına göre, Samsun'da her 100 bin kişiden 508'inde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi. Valilik, kentteki yüksek vaka artışının nedenini belirten bir yazılı açıklama yaptı.