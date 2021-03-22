Rusya'da günlük koronavirüs vaka sayıları düşüşte

Koronavirüsle Mücadele Merkezi, Rusya’da son 24 saat içinde toplam 9 bin 284 yeni koronavirüs vakası kaydedildiğini bildirdi. Böylelikle düne kıyasla günlük vaka sayısı yüzde 0.16 azaldı, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 466 bin 153'e çıktı.

Rusya’da son 24 saat içinde 9 bin 284 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Gün içinde virüs sebepli 361 can kaybı yaşanırken pandemi boyunca hayatını kaybedenlerin sayısı 95 bin 391’e yükseldi.

Ülkede son bir günde 7 bin 790, salgının başlangıcından bu yana 4 milyon 77 bin 185 kişi iyileşti. Başkent Moskova ise ülkede en çok vaka ve can kaybının görüldüğü şehir. Başkentin ardından St. Petersburg geliyor.

Dünyada son durum

Dünya genelinde ise 123 milyondan fazla insan’a yakalandı,virüsten dolayı hayatını kaybetti.

ABD (29.8 milyon), Brezilya (11.9 milyon) ve Hindistan'dan (11.5 milyon) sonra Rusya, en fazla vaka sayısına sahip ülkeler listesinde dördüncü sırada yer alıyor.

Daha önce, Gamaleya Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, iyileşen kişilerin az yüzde 20'sinin koruyucu antikorlar geliştirmediğini söyledi. Gintsburg, antikor geliştirdiklerinden emin olmak için bu kişilerin koronavirüse karşı aşılanmasını tavsiye etti.