Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Manturov: Çumakov Merkezi'nin Kovivak aşısı ay sonuna kadar sivil kullanıma girecek

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Çumakov Bilim Merkezi'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği KoviVak aşısının bu ayın sonuna kadar sivil kullanımına başlanacağını duyurdu.

Rusya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında yürütülen aşılama çalışmalarının ele alındığı video konferans toplantısında konuşan Manturov, Çumakov Bilim Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşısının bu ayın sonuna kadar sivil kullanımına başlanacağını belirtti.

Manturov, "Çumakov Merkezi'nin KoviVak aşısının başlangıç hacimleri ay sonuna kadar sivil kullanıma sunulacak. Merkezde bulunan tesisler yılın ilk yarısında 775 bin dozun üretilmesine olanak sağlıyor" diye konuştu.

'2021'de KoviVak aşısından 10 milyon doz üretilecek'

Manturov, "Aynı zamanda teknolojik altyapının nisan ayında genişletilmesi planlanıyor, bu sayede yılsonuna kadar en az 10 milyon doz aşının üretimi sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

'Rusya, yılın ilk yarısında Sputnik V aşısının iki bileşeninden 80 milyondan fazlasını piyasaya sürecek'

Rusya’nın 2021'in ilk yarısında Sputnik V aşısının iki bileşeninden 80 milyondan fazlasını piyasaya süreceğine dikkat çeken Mannturov, şunları söyledi:

"Plana göre mart ayında 12.5 milyon aşı kiti üretilmeli, nisan ayında 17 milyon kite ulaşmayı planlıyoruz ve ardından hacimleri artırmaya devam edeceğiz, böylelikle altı ayın sonunda üzerinde dozların iki bileşeninden 80 milyondan fazlasını üretmiş olacağız."

'EpiVakKorona aşısının Rusya’daki üretimi temmuza doğru 5.5 milyon doz olacak'

Rus bakan, Sputnik V aşısının Rusya'da 4 şirket tarafından 7 üretim sahasında üretimine devam edildiğini sözlerine ekledi.

Rusya'nın ikinci tescil edilen Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'nın üretimine de değinen Manturov, bu aşının üretiminin temmuza doğru 5.5 milyon doza ulaşabileceği, şimdiye kadar ise 365 bin çift dozluk kit üretildiği bilgisini verdi.

Manturov, "EpiVakKorona aşısına gelince, üretime kademeli olarak endüstriyel boyut kazandırıyoruz. Çalışmada iki endüstriyel ortak yer alıyor, St. Petersburg'daki Geropharm şirketi ve Novosibirsk'teki Vector-BiAlgam şirketi. Bugüne kadar ilk 365 bin çift dozu ürettiler ve Temmuz'a kadar 5.5 milyon aşı setinin üretimini sağlamalılar" ifadelerini kullandı.