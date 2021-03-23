Vuhan'a giden DSÖ heyetinden bilim insanı: Kovid-19 salgınının nedeni vahşi hayvan ticareti olabilir

Kovid-19 salgınının kökenlerini araştırmak üzere Çin'i Vuhan kentini ziyaret eden DSÖ heyetinde yer alan zoolog Peter Daszak, salgının yayılmasının nedeninin vahşi hayvan ticareti olabileceği öngörüsünde bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentine gönderdiği heyette yer alan zoolog Peter Daszak, bir dizi değerlendirmede bulundu.

Daszak, yaptığı açıklamada, Vuhan kent merkezindeki Huanan gıda pazarında tutulan ve satılan misk kedisi gibi koronavirüs taşıma potansiyeli olan hayvanların, yüksek olasılıkla yarasalardan aldıkları koronavirüsü insanlara aktardıklarını söyledi.

Bloomberg'de yer alan habere göre Daszak, "Çalışmanın bu aşamasında elde edilen esas netice - ve elbette henüz bitmiş değil - SARS'ın ortaya çıkarken izlediği yolun, Kovid ortaya çıkması için de geçerli olduğu" dedi.

Öte yandan bilim insanı, pazarın; büyük kalabalıklar, fazla sayıda hayvansal ürün, yetersiz su tahliyesi ve havalandırma nedeniyle, ortaya çıkacak bir salgın için 'fevkalade bir ortam' olduğunu belirtti.

Geçen hafta NPR'e konuşan Daszak, DSÖ heyetinin Çin'deki vahşi yaşam çiftliklerinin Vuhan'daki Huanan gıda pazarına hayvan tedarik ettiği yönünde delliler bulduğunu söylemişti.

Bu çiftliklerin, güney Çin'deki yarasalarda bulunan bir SARS-CoV-2'nin insanlara geçmesinde en olası yol olduğunun Çin hükümeti tarafından da değerlendirmeye alındığını ifade etmişti.

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Daha sonra ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin'in geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü Vuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Vuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezi'nde incelemeler yapmıştı.