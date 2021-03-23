Rusya: Mauritius, Sputnik V aşısını onaylayan 55. ülke oldu

RDIF’ten yapılan açıklamada, Rusya’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Mauritius Cumhuriyeti’nde tescil edildiği belirtildi. Böylelikle Mauritius, Rus aşısının kullanımını onaylayan 55. ülke oldu.

Açıklamada, “RDIF, Mauritius Cumhuriyeti’nin Sağlık Bakanlığı tarafından Rus koronavirüs aşısı Sputnik V’nin tescil edildiğini duyuruyor. Mauritius, aşının kullanımını onaylayan dünyanın 55. ülkesi oldu. Aşının tescili hızlandırılmış prosedür (emergency use authorization, EUA) çerçevesinde gerçekleştirildi. Böylelikle Sputnik V aşısı, toplam nüfusu 1.4 milyarın üzerinde olan ülkelerde onaylanmış oldu” ifadeleri kullanıldı.

Mauritius becomes the 55th country to approve Sputnik V.

👇https://t.co/ffIurKSQ6l — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 22, 2021

​RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev ise, “Düzenleyicilerin oldukça güvendiği Sputnik V aşısı dünyanın tüm bölgelerindeki 55 ülkenin aşı portföyünün bir parçasıdır. RDIF, Mauritius düzenleyici makamlarının, yüzde 91.6 etkinliğe sahip olan ve koronavirüsle mücadelede önde gelen aşılardan biri olan Sputnik V aşısının kullanılmasını onaylama kararının memnuniyetle karşılıyor” açıklamasında bulundu.

Dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V, Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nde RDIF’in desteği ile geliştirildi. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Sputnik V, ulusal düzenleyiciler tarafından alınan onay sayısı bakımından dünyanın ilk iki koronavirüs aşısı arasında yer alıyor. Aşıyı tescil eden ülkelerin toplam nüfusu 1.4 milyarı aşıyor.