Rusya, koronavirüs mutasyonunun türünü belirleyecek test kitleri üretiyor

Rusya Sanayiciler ve Yatırımcılar Birliği (RSPP) Koordinasyon Kurulu'nun video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantısında konuşan Kirill Dmitriyev, RDIF ile RSPP'nin koronavirüsle mücadelenin üç kilit alanında etkili bir işbirliği yaptığını belirtti.

Bu alanların ikisinin Kovid-19 test kitlerinin üretilmesi ve uygulamaya koyulması, ilaç ve aşı geliştirilmesi ve kullanılması olduğunu kaydeden Dmitriyev, "En hızlı ve en doğru sonuçları veren testlerden birini ürettik, şimdi bu testleri iyileştirmeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte koronavirüs mutasyonunun türlerini belirleme imkanı sunacak test kitlerini piyasaya sunacağız" dedi.

Ocak sonunda Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) veya mutasyonlarının olup olmadığını 40 dakikada tespit edebilen yeni bir test geliştirildiğini belirtmişti.

Rusya’da yaklaşık bin 500 mutasyonun ortaya çıkarıldığı açıklanmıştı. Ancak bu mutasyonların hastalığın seyrini etkilemediği kaydedilmişti.