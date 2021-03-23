Rusya Başbakan Yardımcısı: İkinci dalgada tecrit uygulaması, insanların psikolojisine ciddi bir darbe indirebilirdi

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, hükümetin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci dalgası sırasında diğer Avrupa ülkeleri gibi ikinci bir karantina uygulamasına gitmediğini, bunun insanların psikolojisinin yanı sıra, genel olarak ekonomi için büyük darbe olabileceğini söyledi.

RT televizyonuna konuşan Golikova, "Diğer Avrupa ülkelerinin yaptığı gibi, ikinci dalga sırasında yeni bir tecrit uygulamasına gitmedik. Ancak iyi bir durum değerlendirmesi yaptık ve eğer kapanma yolunu seçseydik, bunun insanların psikolojisine ve genel olarak ekonomiye ciddi darbe vuracağını biliyorduk. Çünkü, insanlar birinci dalgadaki kapanmayı pek kaldıramadı. Bu nedenle bir çeşit uzlaşmaya gittik" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadeledeki tüm çabaların, ülkenin tüm bölgelerinde kısıtlayıcı önlemlerin daha dikkatli bir şekilde uygulanmasına yönelik olduğuna vurgu yapan Golikova, "Ve elbette, mümkün olan en kısa sürede kullanıma sokmak için aşının üretimini her şekilde büyütmeye çalıştık" dedi.