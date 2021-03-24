Politico: Almanya, AB Komisyonu'ndan Sputnik V alım prosedürünü başlatmasını istedi

Politico'nun haberine göre, bir Alman yetkili bugün düzenlenen basın toplantısında, "AB Komisyonu’ndan Sputnik V alım prosedürünü başlatmasını istedik. AB Komisyonu’nun bu prosedürü başlatma sürecinde olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Rus aşısının Avrupa topraklarında kullanım iznine ilişkin başvuruyu incelerken aşı alımı için hazırlık sürecinin hemen şimdi başlayabileceği umudunu dile getiren yetkili, "Görüşmelerin bir an önce başlamasını doğru buluyoruz" dedi.

AB Komisyonu'nun henüz Moskova ile Sputnik V alımıyla ilgili görüşmeler başlatmadığını kaydeden yetkili, görüşmelerin 'en yakın zamanda' başlayabileceğini söyledi.