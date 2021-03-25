Hindistan, AstraZeneca aşısı ihracatını 'ülke içinde ihtiyaç' gerekçesiyle durdurdu

BBC'de yer alan habere göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililer, ülkede Kovid-19 vakaların artış göstermesi üzerine Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen Oxford-AstraZeneca aşısının diğer ülkelere ihracatının geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Yetkililer, artan vakalar nedeniyle aşıların ülke içinde kullanımına ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu durumun, nisan sonuna kadar diğer ülkelere aşı teslimatında bazı gecikmelere neden olabileceği ifade edildi.

Hindistan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 47 bin 262 yeni vakaya rastlandı. Son 24 saatte 275 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 160 bin 441'e yükseldi.

Öte yandan Hindistan'ın batı eyaletlerinde, Kovid-19'un 'çift mutant' varyantı tespit edildi.