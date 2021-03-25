ABD'de toplam Kovid-19 vaka sayısı 30 milyonu geçti

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine ilişkin güncel verileri paylaştı.

Buna göre, ülkede salgının başlangıcından bu yana tespit edilen vaka sayısı 30 milyonu geçti.

Güncel vaka sayısı, 30 milyon 1245 olarak kaydedilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 545 bin 53 oldu.

Toplam aşılama 128 milyonu geçti

Öte yandan Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) göre, ülke genelinde yapılan aşı sayısı 128 milyon 217 bini geçti.

Ülkede 83 milyon 930 binden fazla kişiye ilk doz, 45 milyon 533 bini aşkın kişiye ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

ABD'den sonra en çok can kaybı Brezilya'da

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 12 milyon 130 bini aşkın vakayla Brezilya ve 11 milyon 734 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 298 bine yakın ölüm ile Brezilya, 199 bine yakın ölüm ile Meksika izliyor.