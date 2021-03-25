Moskova'da tiyatrolara yönelik kısıtlamalar hafifletilebilir

İzvestiya'nın Moskova Kültür İdaresi'nden bir kaynağa dayandırdığı haberine göre Moskova'daki tiyatrolarda doluluk kısıtlamaları 27 Mart'tan itibaren hafifletilebilir.

Kısıtlamaların hafifletilmesi için Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in bununla ilgili talimatnamesini beklediklerini anlatan kaynak, bunun ardından kısıtlamaları hafifletme prosedürünün uygulamaya koyulacağını ifade etti.

Bolşoy Tiyatrosu Genel Müdürü Vladimir Urin, edindiği bilgilere göre başkentte yakın gelecekte Kovid-19 kısıtlamalarında yumuşama olmayacağını söyledi.

Vahtangov Tiyatrosu Direktörü Kiril Krok ise, doluluk kısıtlamalarının yüzde 75 oranında gevşetilmesini beklediğini ifade etti. Krok, "Kısıtlamaların 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde değil, 25 Mart Kültür İşçileri Günü'nde kaldırılabileceğine dair bilgim var" dedi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), kısıtlamaları kaldırma veya gevşetme kararının Belediye Başkanı Sobyanin tarafından verileceğini belirtti.