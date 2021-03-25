Matviyenko: Rusya'da sonbahar aylarında Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklık oluşacak

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin başkanı Valentina Matviyenko, bu yılın sonbahar aylarında Rusya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplumsal bağışıklığın oluşacağını ve salgının gelişiminin tamamen durdurulacağını kaydetti.

Gazetecilere konuşan Matviyenko, "Önümüzdeki aylarda Rusya'nın tüm bölgelerinde isteyen herkesin koronavirüse karşı aşılanacağına kesinlikle inanıyorum. Bunu göz önünde bulundurarak, Rusya'da sonbahar aylarında pandeminin gelişimini tamamen durduracak ve vatandaşlarımızın sağlığının korunmasında ek koruma sağlayacak toplumsal bağışıklığın oluşacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Nadir görülen tıbbi kısıtlamalar dışında, aşı olmamak için hiçbir neden olmadığını belirten Matviyenko, "Bu durumda, sonbaharda kısıtlamaların çoğunun kaldırılacağını ve normale döneceğimizi belirten uzmanların haklı olduğunu düşünüyorum" dedi.

Matviyenko, devlet başkanlığı, hükümet ve parlamentonun eylemlerinin yanı sıra vatandaşların sorumluluk bilinci sayesinde Rusya'nın salgın dönemini istikrarlı bir şekilde geçirdiğine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tedbirler zamanında alındı, tereddüt yaşanmadı, zoraki ve aşırı önlemler alınmadı, toplumda aşırı gerilim olmadı. Şu anda, koronavirüsü tamamen yenmek için toplu aşılamaya ihtiyaç var. İnsanların bunu anlayacağını ve sorumluluk göstereceğine inanıyorum."

Rusya'da şu an Sputnik V, EpiVakKorona ve KoviVak isimli üç tescilli aşı bulunuyor. Sputnik V aşısının ikinci dozu üç hafta sonra, EpiVakKorona'nın ikinci dozu da iki-üç hafta sonra yapılabiliyor. Sputnik V ve EpiVakKorona aşısı 60 yaş üstü kişilere uygulanabiliyor. KoviVak aşısı ise şimdilik 18-60 yaş arası kişilere öneriliyor.