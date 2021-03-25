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    Kırklareli - koronavirüs - maske

    Vali duyurdu: Sosyal medyada maskesiz görüntü paylaşımına ceza geliyor

    © İHA / HÜSEYİN ÇANLI
    Koronavirüs salgını
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    Kırklareli Valisi Osman Bilgin, bugün itibarıyla sosyal medya hesaplarında maskesiz görüntü ve sosyal mesafeyi ihlal eden görseller paylaşanlar hakkında işlem yapılacağını açıkladı.

    Kırklareli Valisi Osman Bilgin, il genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının bir ay öncesine göre 4-5 kat arttığını belirterek herkesin tedbirlere en üst düzeyde uyması çağrısında bulundu.

    İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'nün yeni binasını ziyaret eden Bilgin, yaptığı konuşmada, Kovid-19 vakalarının artması ile yeni bir sürecin yaşandığını söyledi.

    Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilmesi gerektiğini anlatan Bilgin, bu sürecin topyekûn mücadele ile aşılabileceğini kaydetti.

    Tedbirlerin en üst düzeyde tutulmasıyla vakaların azaldığını, az bir gevşemeyle de yeniden arttığını belirten Bilgin, "İlimiz özelinde bir ay öncesine göre vaka sayılarında dört kat, hatta yer yer beş kat artışlar olduğunu gözlemlemekteyiz. Koronavirüs hayatımızın artık bir gerçeği. Yaşamımızı artık bununla beraber idame ettirmemiz gerekiyor" dedi.

    Ev ve komşu ziyaretlerinin bu süreçte kesinlikle yapılmaması gerektiğinin altını çizen Bilgin, "Bana bir şey olmaz" anlayışından uzak durulması gerektiğine işaret etti.

    "Mutasyonlu virüsün artışıyla birlikte üçüncü dalgayı yaşıyoruz. Bu şunu gösteriyor, tedbir almadığımız sürece bu vakalar artacak. Kafe ve restoranları tekrar kapatmak istemiyoruz" diyen Bilgin, bugün itibarıyla sosyal medya hesaplarında maskesiz görüntü ve sosyal mesafeyi ihlal eden görseller paylaşanlar hakkında işlem yapılacağını söyledi.

    Son dönemde bazı kamu kurum ve kuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya siyasi partilerin il temsilcilerinin ziyaretlerinde maske takılmadığını dile getiren Bilgin şunları kaydetti:

    "Sosyal medyada da kurallara uymayanlar tespit edilecek. Bu sadece bireysel değil toplumsal sağlık açısından risk oluşturmakta. Özellikle bizlerin başta vali olmak üzere, belediye başkanları, kaymakam arkadaşlarım, kamu kurum kuruluşlarının temsilcilerinin, sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin, siyasi parti temsilcilerinin örnek olması gerektiğini iletmek istiyorum. Bu manada herkes duyarlılığını en üst seviyede göstersin. 'Bana bir şey olmaz.' mantığını bırakalım."

     Vali Bilgin, kentteki bazı basın ve yayın kuruluşlarında yer alan "10 okulda eğitime ara verildi" haberinin de gerçeği yansıtmadığını sözlerine ekledi.

    Etiketler:
    Sosyal medya, Ceza, Maske, Kırklareli, Osman Bilgin
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