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    Eskişehir, koronavirüs, maske, cadde

    Eskişehir'de risk haritası kızardı, yeni önlemler alındı

    © DHA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1623)
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    Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs haritasında orta riskli iller arasında yer alan Eskişehir'de, vaka sayıları yüz binde 41.97’den 116.52’ye yükseldi. Yeni önlemler alınan kentte tek gecelik otel kaydı ile eğlence yapılmasına engel olabilmek için ikamet adresi Eskişehir olanlara 'en az 5 gün otelde kalma' şartı getirildi.

    Sağlık Bakanlığı'nın 13-19 Mart haftasına ilişkin açıkladığı koronavirüs risk haritasında 100 bin nüfusta 116.56 vaka oranıyla 'orta risk' grubunda yer alan Eskişehir'de, pozitif vakalardaki artış sürüyor.

    Bakanlığın 24 Mart tarihli verilerine göre; Eskişehir’de 2 bin 662 kişiye test yapılırken, 341 kişi pozitif çıktı. 136 kişi ise tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Koronavirüs tedavisi uygulanan Eskişehir Şehir Hastanesi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde 8’i entübe 26 kişi yoğun bakım olmak üzere 227 kişi tedavi görüyor.

    PCR testi pozitif çıkmasına rağmen herhangi bir belirti göstermediği için evde tedavi görenlerin sayısı ise 1516’dan 2 bin 271'e yükseldi. Kentte son 1 yılda koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 778 oldu.

    Artan vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı’nın risk haritasına da yansıdı.

    Haritada mavi olan kentin rengi son 20 gündeki pozitif vakalarla ‘yüksek risk’ anlamına gelen kırmızıya boyanmaya başladı.

    Vali Ayyıldız: Ev buluşmaları vakaları artırdı

    Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, kentteki artışa evlerde, parklarda ve ziyaretlerde bir araya gelinmesinin neden olduğunu söyledi.

    Eskişehir’deki sürecin Türkiye’deki artışlarla paralel olarak yukarı çıktığını ifade eden Vali Ayyıldız şunları aktardı:

    “Kontrol altında tutmaya çalışıyoruz. Annelerimizin, ablalarımızın evlerde toplanmaları da vakaları yukarı çekti. Eskişehir’de herkesin olumlu katkı yapmasını bekliyorum. Toplu halde bulunmalardan uzak durmak lazım. Bunu biz denetimle yapmaya çalışıyoruz. Denetliyoruz ama kişiler bunu iç alemine de alıp, davranışlarına da geçirirse bu süreç çok daha kolay atlatılabilir. Belki denetimlere de çok fazla ihtiyaç kalmaz.”

    ‘Eskişehir'i maviye taşımamız gerekiyor'

    Lokantacı Yusuf Orak da herkesin kurallara uyarak sürece destek olması gerektiğini söyledi.

    Yeniden yasakların gelmesinden endişe ettiklerini ifade eden Orak, “Biz, maske-mesafe kurallarına maksimum düzeyde uyuyoruz ama bunu vatandaşlarımızdan da istiyoruz. Yeniden kapanma olursa esnaf olarak kaldıramayacak durumdayız. Eskişehir'i maviye taşımamız gerekiyor. Bunu başarabileceğimize de inanıyorum. Biraz gayret gerekiyor sadece. Herkes maskeye mesafeye ve diğer bütün kurallara riayet ettiği sürece, bu musibeti artık defedelim ülkemizden. Yeter canımız yandı, daha da canımızın yanmasını istemiyoruz” dedi.

    Eskişehirli Merve Çelikyürek ise kontrollü kısıtlamayı desteklediğini ifade etti. Vakaların artmasının ardından dışarı çıkarken endişe duyduğunu anlatan Çelikyürek, “Aslında kontrollü bir kısıtlamanın gelmesini destekliyorum. Hoş bir ortam değil, ben de çok çıkmamaya çalışıyorum, özen gösteriyorum. İnsanlar kendi sağlıklarını göz önünde bulundururlarsa toplum sağlığı için de doğru bir adım atmış olurlar. Kendilerini, ailelerini düşünsünler. Böylelikle hepimizi düşünmüş olurlar” diye konuştu.

    Yeni kararlar alındı

    İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar gereği, Eskişehir genelindeki eğitim kurumlarında okul, özel eğitim kursu, atölye, halk eğitim kursu, özel öğretim kursu, sürücü kursu ve benzeri öğrenci ya da kurum çalışanlarından PCR testi pozitif olan vaka tespit edilmesi halinde yapılan değerlendirmeler sonucu vakanın aile ve okul çevresi ile temas durumu, maske kullanımı, sosyal mesafe uyumu ve benzeri yayılım oluşacağı kanaatine varılması durumunda, eğitim kurumunun tüm birimlerinin 14 gün süre ile online eğitim faaliyetlerine geçmesine, ilgili iş ve işlemlerin İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yapılarak valilikte bulunan İl Salgın Denetim Merkezi'ne günlük olarak bilgi verilmesine karar verildiği kaydedildi.

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "İlimiz şehir merkezinde bulunan yoğun kalabalıkların oluştuğu gözlemlenen Kanlıkavak ve Dede Korkut parkları ve Porsuk nehri gibi kalabalık alanlarda, ziyaretçilerin 8 metre kareye 1 kişi ve gruplar arasında en az 3 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılmasına, diğer tedbirleri denetlemek amacıyla söz konusu alanlarda İlçe Salgın Denetim Merkezleri tarafından sokağa çıkma kısıtlaması bulunmayan gün ve saatlerde personel görevlendirilmesine, ilgili kaymakamlıklar tarafından gerekli tedbirler alınarak Hamam yolu, İsmet İnönü ve İki Eylül caddelerine giriş çıkışların kısıtlanarak kontrollü ve yoğunluk oluşturmayacak şekilde sınırlı sayıda vatandaşın girişine izin verilmesine, otel ve konaklama yeri restoranlarının amacı dışında kullanımını engellemek amacıyla, ikameti ilimiz merkezinde Odunpazarı, Tepebaşı ilçeleri bulunan vatandaşların kısa süreli konaklamalarına 5 gün ve daha az zaruri durumlar hariç müsaade edilmemesine, spor salonlarının çalışanlarının ya da üyelerinin herhangi birinde PCR testi pozitif olan vaka tespit edilmesi halinde, spor salonunun 14 gün süre ile faaliyetine ara vermesine."
    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1623)
    Etiketler:
    Eskişehir, HES, Sağlık Bakanlığı, Kovid-19, Koronavirüsle mücadele
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