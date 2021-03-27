New York, ABD'de 'aşı pasaportu' uygulamasını başlatan ilk eyalet oldu

ABD'de Kovid-19 salgınından en çok etkilenen eyaletlerden biri olan New York'ta 'aşı pasaportu' uygulaması başlatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının en çok etkilediği ülke olan ABD'de New York, 'aşı pasaportu' uygulamasını başlatan ilk eyalet oldu.

USA Today'de yer alan habere göre, 'Excelsior Pass' adı verilen pasaport, aşı yaptıranlar tarafından akıllı telefonlara yüklenecek olan QR kodu biçiminde bir uygulama ile kullanılabilecek.

New York Valisi Andrew Cuomo'nun, sözgelimi uygulamanın resmi duyurusunu yakın bir zamanda yapması bekleniyor.

Öte yandan pasaport, eğlence mekanlarına girişlerde ve düğün gibi kalabalık organizasyonlara katılımlarda kullanılacak.

Gazeteye göre uygulama, federal hükümet tarafından finanse ediliyor ve teknoloji devi IBM'in 'dijital sağlık geçiş platformuna' dayanıyor.

ABD'de her gün yaklaşık 2 milyon kişi Kovid-19'a karşı aşılanırken Başkan Joe Biden, bu hafta ilk 100 gün içinde en az 100 milyon insanın ilk doz aşıyı olması hedefine ulaşacaklarını belirtmişti.

Ülke toplumunun belirli bir kesiminin henüz aşı olmak istememesi nedeniyle aşı pasaportu uygulamasından ne denli randıman alınacağı ya da bunun, Amerikalılar tarafından kabul görüp görmeyeceği şimdilik net değil.