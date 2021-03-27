'EpiVakKorona aşısı, Kovid-19'un tüm mutasyonlarına karşı etkili'

Rusya'nın tescillenen ikinci Kovid-19 aşısı EpiVakKorona'yı geliştiren Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi'nin, bilinen tüm Kovid-19 mutasyonlarını yakından takip ettiği belirtilirken, "Bu mutasyonlar, EpiVakKorona'nın oluşturduğu bağışıklık yanıtını etkilemiyor" denildi.

Vektor Merkezi'nin Zoonotik Enfeksiyonlar ve Grip Bölümü Başkanı Aleksandr Rıjikov, peptit aşı olan EpiVakKorona'nın avantajının yapısında yatmakta olduğunu kaydederek, "Bu avantajların başında zararsızlık, müteaddit yeniden aşılama olasılığı ve mutasyonlara karşı direnç geliyor" dedi.

Rossiya 24 televizyonuna konuşan Rıjikov, "Koronavirüsün bilinen tüm mutasyonlarını yakından izliyoruz. Bunlar İngiltere, Güney Afrika, Brezilya, Kaliforniya'da ortaya çıkan türler. Bu mutasyonlar, aşımızın oluşturduğu bağışıklık yanıtını hiçbir şekilde etkilemiyor" ifadelerini kullandı.

Daha önce EpiVakKorona'nın 'üçlü bağışıklık' savunması geliştirdiği bildirilmişti.

Öte yandan 'İnfeksiya i İmmunitet' dergisi de EpiVakKorona aşısının 18-60 yaş arası gönüllüler üzerindeki birinci ve ikinci faz klinik araştırmalarının sonuçlarını yayınlamıştı. Buna göre, ikinci dozun vurulmasından 21 gün sonra tüm gönüllülerde antikor gelişti.