Rusya'da günlük vaka sayısı yeniden 9 binin üzerinde

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Rusya'da son 24 saatte 9 bin 88 vaka tespit edildi. Böylece Ekim 2020'den beri ilk kez 17 Mart'ta 9 bin seviyesinin altına düştükten sonra 9 bin bandı civarında inişli çıkışlı bir grafik izleyen günlük vaka sayısı, yeniden bu bandın üzerine çıktı.

Son vakalarla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı 4 milyon 519 bin 832'e yükseldi.

Son 24 saatte koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 336 arttı ve toplam ölü sayısı 97 bin 740'a ulaştı.

8 bin 630 kişi hastalığı yenmeyi başarırken Rusya'da şimdiye koronavirüsle savaşı kazananların sayısı 4 milyon 139 bin 128 oldu.