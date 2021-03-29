Kabine bugün toplanıyor: Koronavirüs risk haritası güncellenebilir

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı yeni normalleşme dönemiyle birlikte hızla artmaya devam ederken gözler bugün yapılacak olan kabine toplantısına çevrildi.

Beştepe’de toplanacak kabinenin ana gündem maddesini 1 Mart’ta başlayan kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte vakaların 30 bini, ölü sayısının ise 150’yi aştığı koronavirüsle mücadele çalışmaları oluşturacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantıda artan vaka sayıları, illerdeki son durum, risk haritası, yerli aşı çalışmaları ve alınabilecek tedbirlerle ilgili kapsamlı bir sunum yapacak.

Hürriyet’ten Erdinç Çelikkan’ın haberine göre, önümüzdeki süreçte aşılama takviminin aşama aşama nasıl ilerleyeceği de detaylarıyla değerlendirilecek. Artan vaka sayılarıyla birlikte koronavirüs risk haritasının ağırlıklı olarak "kırmızıya" dönmesi de kabinenin gündemindeki bir diğer konu olarak öne çıkacak. Bu kapsamda risk haritasının kabine toplantısının ardından güncellenmesi ve yeni tedbirlerle kısıtlama kararlarının hayata geçirilmesi bekleniyor.