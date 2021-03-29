CHP’den Kovid-19 cezalarının iptali için yasa teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, koronavirüs salgını sürecinde kesilen idari para cezalarının iptal edilmesi ve ödenen cezaların iade edilmesi talebiyle TBMM Başkanlığı’na yasa teklifi sundu.

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada sokağa çıkma kısıtlamalarına uymadıkları gerekçesiyle 21 bin 495 kişiye işlem uygulandığını açıkladı. Bir yandan her hafta binlerce kişiye ceza kesilirken, AK Parti kongrelerinin sıfır mesafeyle seyircili yapılması tepkilere neden oldu.

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Parti Sözcüsü Zeynel Emre, koronavirüs salgını sürecinde yasakların çifte standartlı uygulandığını belirterek verilen cezaların iptali, ödenen cezaların ise iadesi için yasa teklifi verdi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Emre, TBMM Başkanlığı’na verdiği kanun teklifiyle, Kovid-19 kapsamında kesilen idari cezaların dayanağı olan Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’na geçici madde eklenmesini talep etti.

CHP Milletvekili Emre’nin verdiği kanun teklifi yasalaştığı takdirde, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi kapsamsında Kovid-19 salgını dayanak gösterilerek maske ve sosyal mesafe ihlali gerekçesiyle 1 Nisan 2020-31 Mart 2021 tarihleri arasında verilen idari para cezaları ile bunlara ilişkin tüm gecikme faizi ve cezalardan kaynaklanan kamu alacağı terkin edilecek.

'Geldiğimiz aşamada halk nezdinde devlete olan güveni sıfırlamış durumdadır'

İktidarın korona virüsü salgınıyla mücadelede hem sosyo-ekonomik hem de hukuksal boyutta sınıfta kaldığını belirten CHP’li Emre, Meclis’e sunduğu kanun teklifinin gerekçe kısmında, "Salgının başlangıcında vaka sayılarını kamuoyu ile doğru paylaşmayan; gerek duyulan tam kapanmayı, yıllardır sürdürülen rant ve yolsuzluk ekonomisinden kaynaklı çökertilen devlet bütçesinin imkansızlıklarından kaynaklı gerçekleştiremeyen; aşıları vaat edilen tarih ve miktarda sağlayamayan karar alıcı noktadaki siyasi iktidar, geldiğimiz aşamada halk nezdinde devlete olan güveni sıfırlamış durumdadır" ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgını nedeniyle Mart 2020’den itibaren başlayan yasakları ihlal ettikleri gerekçesiyle on binlerce yurttaşa ceza kesildiğini, ceza oranının her geçen gün arttığını belirten Emre, "Aralarında Prof. Dr. Kemal Gözler’in de yer aldığı birçok anayasa hukukçusu, söz konusu yasakların, OHAL kapsamında uygulanacak yasaklar olduğunu ifade etmesine karşın AKP iktidarı, birçok konuda olduğu gibi bu konuda da hukuki gereklilikleri yerine getirmeksizin kararları uygulamaya koymuştur" dedi.

'Erdoğan’ın bizzat övündüğü parti kongre salonlarının lebalep dolması kamuoyuna yansımıştı'

Kovid-19 cezalarında çifte standart uygulandığını ifade eden Emre, AK Parti’nin salgın döneminde düzenlediği kongreleri işaret ederek teklifinin gerekçe kısmında şunları kaydetti:

İktidar partisi AKP’nin ilçe, il ve büyük kongresi olmuştur. AKP Genel Başkanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın bizzat övündüğü parti kongre salonlarının lebalep dolması, yine tıklım tıklım dolu salonlarda AKP’lilerin eğlenceleri geçen aylar boyunca kamuoyuna yansımıştı. Hem yazılı ve görsel hem de sosyal medya üzerinden yansıyan görüntülerde Kovid-19 yasaklarının açıkça ihlal edildiği AKP kongrelerine ilişkin herhangi bir cezai işlem söz konusu olmazken on binlerce vatandaş çeşitli gerekçeler sunularak Kovid-19 idari para cezasına çarptırılmıştır. Hatırlanacağı üzere geçen aylarda İstanbul Taksim’de kamera kayıtları üzerinden yapılan tespitle maskesini nizami takmadığı için bir vatandaşa ceza kesilmesi bile söz konusu olmuştu.

'İkili hukuk sisteminin bir başka göstergesidir'

Bir yandan lebalep kongreler yaptıkları için övünen ve adeta Kovid-19 salgının yayılması için özel çaba sarf eden karar verici konumdaki kişi ve onların siyasi tabanının her türlü yasağı delmesine karşın cezasız kalması, diğer yandan anayasal hakları ihlal edilerek cezalandırılan on binlerce vatandaş. Bu uygulama, AKP iktidarının uzun zamandır taşlarını döşediği ikili hukuk sisteminin bir başka göstergesidir.

'Cezalar iade edilsin'