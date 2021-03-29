Pakistan Devlet Başkanı Alvi, aşılanmasının ardından Kovid-19'a yakalandı

Pakistan'da Kovid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Devlet Başkanı Arif Alvi'nin, ilk doz aşının uygulanmasından 10 gün sonra virüse yakalandığı bildirildi.

Alvi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, "Allah, tüm Kovid-19'dan etkilenenlere merhamet etsin. Birinci doz aşı yapıldı, ancak bir hafta içinde yapılması gereken ikinci dozdan sonra antikorlar gelişmeye başlıyor. Lütfen dikkatli olmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے



میرا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ اللّٰہ کورونا سے متاثر لوگوں پررحم فرمائے۔ میں نے کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگوائی لیکن اینٹی باڈیز دوسری خوراک کے بعد بننا شروع ہوتی ہیں۔ براۓ مہربانی احتیاط جاری رکھیں۔ — Dr. Arif Alvi (@ArifAlvi) March 29, 2021

Ulusal Komuta ve Operasyon Merkezi (NCOC) verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte 40 bin 369 test yapıldığını ve 4 bin 525 yeni vakanın tespit edildiği belirtildi. NCOC, testlerdeki ulusal pozitiflik oranının yüzde 11.21'e ulaştığını bildirdi.

Pakistan’da toplam vaka sayısı 659 bin 116’ya, toplam can kaybı ise 14 bin 256’ya ulaştı.