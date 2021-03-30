Rusya’da 8 bin 277 yeni koronavirüs vakası

Rusya’nın 84 bölgesinde vaka sayısı gün içinde 8 bin 277 arttı. Pandemi boyunca kaydedilen vaka sayısı 4 milyon 536 bin 820’ye yükseldi.

Koronavirüsle Mücadele Merkezi'nin açıklamasına göre, Rusya’da gün içinde 8 bin 277 vaka kaydedildi. Şimdiye kadar tespit edilen vaka sayısı 4 milyon 536 bin 820’ye çıktı.

Son 24 saatte başkent Moskova’da 1291, St. Petersburg’da 719, Moskova bölgesinde 556 vaka tespit edildi.

Koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısı gün içinde 409 artarak 98 bin 442’ye yükseldi.

İyileşenlerin sayıs da 9588 artarak 4 milyon 155 bin 996’ya ulaştı.