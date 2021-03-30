Le Monde: Avrupa, Sputnik V yüzünden bölündü

Le Monde gazetesinde yer bulan yazıda, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun henüz Sputnik V için, diğer aşılarla yaptığı gibi alım-satım sözleşmesiyle ilgili görüşmeler başlatmadığı ifade edildi.

Kendi kaynaklarına dayanan gazete, gerekirse bu sürecin politik nedenlerden dolayı uzun sürmeyeceğini kaydetti. Başta Almanya olmak üzere birçok ülkenin Rus aşısına ilgi duyduğu belirtilen yazıda, Avusturya'nın da Sputnik V'nin kendi topraklarında üretimine ilgi gösterdiği anımsatıldı.

Avrupa'nın bazı önde gelen politikacıların aksine Sputnik V'ye karşı çıktığını yazan Le Monde, örnek olarak Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'a işaret etti.

Daha önce Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB'nin Sputnik V aşısını kullanılması gerektiğini, birliğin sipariş vermemesi halinde Almanya'nın bunu kendi başına yapacağını kaydetmişti.