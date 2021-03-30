Beyaz Saray: Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19 raporu elzem veriler, bilgiler ve şeffaflıktan yoksun

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökeni konusunda hazırladığı raporun elzem verilerden, bilgilerden ve şeffaflıktan yoksun olduğunu ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığının belirtilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Psaki, "Başkan Biden, Amerikan halkının, küresel toplumun, sağlık çalışanlarının ve virüse yakınlarını kurban veren herkesin daha büyük bir şeffaflık ve daha iyi bir bilgiyi hak ettiğine inanıyor" dedi.

Psaki, ABD ve 13 ülkenin rapora ilişkin ortak bir açıklama yayınladıklarına dikkati çekerek, "Raporu hala inceliyoruz ama endişe duyduğumuz birkaç noktayı söyleyeceğim. Bu raporda, elzem bilgiler yok ve rapor önümüze kısıtlı ve tam olmayan bir tablo koyuyor" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de rapora ilişkin benzer endişelerini açıkladığının altını çizen Psaki, "Bu süreçte ikinci bir aşama olmalı. Bağımsız ve uluslararası uzmanlar, virüsün kökenini araştırmalı. Verilere, özgür erişim sağlanmalı ve sahadaki insanlara uygun sorular sorulmalı" değerlendirmesinde bulundu.

'Rapor, bize virüsün kökenine ilişkin yeterli bilgiyi sağlamıyor'

Psaki, "Rapor elzem veriler, bilgiler ve şeffaflıktan yoksun" dedi. Çin'in raporun hazırlanması sürecindeki tutumuna da değinen Psaki, "Çin, şeffaf olmadı, önemli verileri paylaşmadı ve biz buna iş birliği diyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Psaki, virüsün kökenine ilişkin hala ellerinde yeterli bilgi olmadığını kaydederek, "Rapor, bize virüsün kökenine ilişkin yeterli bilgiyi sağlamıyor" iddiasında bulundu.

14 ülkeden Kovid-19 virüsünün kökenine ilişkin DSÖ raporuna tepki

ABD'nin DSÖ'ye hala güvenip güvenmediği noktasında da yorumda bulunan Psaki, "Araştırma sürecinde Birleşmiş Milletler'in (BM) bir organı olan DSÖ'nün rolü önemlidir" dedi.

ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada, Çekya, Danimarka, Estonya, İsrail, Japonya, Letonya, Litvanya, Norveç, Güney Kore ve Slovenya hükümetleri, son açıklanan DSÖ raporuna ortak yazılı açıklamayla yanıt verdi.

DSÖ uzmanlarının yaptıkları çalışmaların değerli olduğu vurgulanan açıklamada, Kovid-19'un kaynağına ilişkin uluslararası uzmanlar raporunun 'çok geciktiği' ve 'orijinal verilere ulaşım sağlama' konusunda eksik kaldığı öne sürüldü.

DSÖ-Çin raporu

DSÖ-Çin ortak çalışmasıyla Kovid-19'un kökenine ilişkin açıklanan raporda, Kovid-19'un yarasalardan insanlara başka bir hayvan yoluyla bulaştığı öne sürülmüştü. Raporda, Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimali ise 'en düşük ihtimal' olarak gösterilmişti.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise Kovid-19'un laboratuvardan çıkma ihtimalinin 'en düşük' hipotez olduğunun ifade edildiği DSÖ raporuna ilişkin, "Bu değerlendirmenin yeterince kapsamlı olduğuna inanmıyorum. Daha sağlam sonuçlara ulaşmak için daha fazla veri ve çalışmaya ihtiyaç duyulacak" açıklamasını yapmıştı.