Avusturya Tabipler Odası: Sputnik V alımı aşı kıtlığı sorununu çözer

Avusturya Tabipler Odası Başkanı Thomas Szekeres, Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının oldukça güvenli ve etkili olduğunu belirterek, satın alınmasının ülkedeki aşı kıtlığına çare olacağını kaydetti.

Daha önce Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından henüz onaylanmamış olsa da nisan ayından başlayarak 1 milyon doz Sputnik V aşısı satın almak istediklerini ifade etmişti.

Szekeres, Başbakan Kurtz'un açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Avusturya Tabipler Odası'nın ilave Kovid-19 aşılarını satın almaya yönelik ısrarlı çağrılarının yanıt bulması oldukça sevindirici" dedi.

Salgının üstesinden gelmenin ancak aşılarla mümkün olacağına vurgu yapan Szekeres, "Başbakan Kurtz'u ara müzakerelerin sonucundan dolayı tebrik ediyor ve (aşıyı) satın almasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avusturya Ekonomi Odası Başkanı Harald Marer de Sputnik V aşısının satın alınması girişimine destek vererek, "Avusturya için Sputnik V alım girişimini destekliyoruz. Bu, aşılamanın her gün yapılması açısından önemli. Aşılamaya ara verilmesini göze alamayız. Onayının detaylı, ancak hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor" dedi.

Sputnik V, ulusal düzenleyiciler tarafından alınan onay sayısı bakımından dünyanın ilk iki Kovid-19 aşısı arasında yer alıyor. Aşıyı tescil eden 50'den fazla ülkenin toplam nüfusu 1.4 milyarı aşıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.