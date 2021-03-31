Fransız belediye başkanından Sputnik V aşısı için ön sipariş

Nice Belediye Başkanı, yaptığı açıklamada "Pfizer, Moderna ve AstraZeneca, Johnson&Johnson aşılarına gelince, bunlar Avrupa siparişleri. Avrupa düzeyinde Sputnik V ile ilgili hiçbir sipariş söz konusu olmadığı için biz sipariş yapabiliriz. Fakat bunu yönetme hakkım yok. Yüksek sağlık kurumunun onay vermesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) haziran ayında Rus aşısının kullanımına onay vermesini beklediğini söyleyen Estrosi, Sputnik V'nin birçok ülkede kullanıldığını kaydetti.

BFM TV: Mayor of Nice Christian Estrosi says he has made pre-orders for the Russian Sputnik V vaccine.

👇https://t.co/McJhPlcZuQ — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 30, 2021

Daha sonra Nice Belediye Başkanlığı Ofisi, Estrosi'nin Sputnik V ön siparişiyle ilgili sözlerine açıklık getirdi.

Yapılan açıklamada, "Sunucu, ön sipariş sonucuna vardı. Christian Estrosi, aşıya onay verilmesi durumunda alınabileceğini söyledi" denildi.

Öte yandan Belediye Başkanlığı'ndan bir kaynak, "Christian Estrosi'nin söylediği gibi anlaşma var. Sunucu, 'Buna ön sipariş denebilir mi?' diye sorduğunda, Belediye Başkanı, bunu böyle düşünebileceğimizi söyledi. Gerçekten de bunu bir ön sipariş olarak düşünebiliriz. Ancak herhangi bir anlaşma yapılmadı. Yüksek sağlık kurumu onayını verdiğinde yapılacak" açıklamasında bulundu.

Nice Belediye Başkanı Estrosi, daha önce de Sputnik V aşısını temin etmek için Fransız yetkililerden izin istemişti.