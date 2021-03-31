Bir doktor daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Türk Tabipleri Birliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara'da işyeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Faruk Var'ı Covid-19 nedeniyle kaybettik. Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz" denildi.
#ÖfkeliyizÇünküÖlüyoruz— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) March 31, 2021
Ankara'da işyeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Faruk VAR'ı COVID-19 nedeniyle kaybettik.
Ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı diliyoruz.#OyalamaDeğilYasa pic.twitter.com/5uCJFBaMjC
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