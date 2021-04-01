Hırvatistan, Sputnik V dahil aşı olanlara, ülkeye giriş izni verdi

Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bojinovic, Ulusal Sivil Savunma Merkezi’ndeki basın toplantısında, “Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, aralarında tanıdığı hızlı antijen testleri ülkeye giriş için kabul edilecek. Ayrıca Kovid-19 hastalığını geçirdiğini veya bu hastalığa karşı aşılandığını gösteren ve 180 günlük geçerlilik süresine sahip belgelerle de giriş yapılabilecek” açıklamasında bulundu.

Halihazırda Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Sputnik V aşısını AB ülkelerinde kullanma olasılığını değerlendiriyor. Aşının en erken mayıs ayında onay alacağı ifade ediliyor.

Slovakya ve Macaristan, EMA’nın onayını beklemeden Rus aşıya izin veren AB ülkeleri oldu.