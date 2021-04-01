Kovid-19 vakalarının arttığı Kiev, 5 Nisan'dan itibaren kapanıyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili durumun giderek kötüleşmesi nedeniyle 5 Nisan'dan itibaren kreşler ve okullar kapatılacak. Toplu taşıtları ancak özel izin belgeleriyle kullanmak mümkün olacak.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko'nun Telegram kanalından yaptığı duyuruda, Kovid-19 salgını ile ilgili durumun giderek kötüleşmesi nedeniyle 5 Nisan'dan itibaren kentteki kreş ve okulların kapatılacağını, toplu taşıtların ancak özel izin belgeleriyle kullanılacağını, kısıtlamaların en erken 16 Nisan’a kadar uygulanacağını belirtti.

Kliçko, "Pazartesi 5 Nisan’dan itibaren başkentteki tüm okul ve kreşler kapatılacak. Hem kara araçları, hem de metro olmak üzere tüm toplu taşıtlar özel izin belgeleri ibraz eden yolcuları alacak. Yani sadece kritik altyapı kurumlarının çalışanlarını taşıyacak" ifadelerini kullandı.

İşletme ve kurum yöneticilerinin çalışanları uzaktan çalışmaya yönlendirmesi ya da izin vermesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Toplu beslenme kuruluşları sadece paket servis veya eve teslimat şeklinde çalışabilecek, 20 Mart’tan itibaren olması gerektiği gibi. Gıda pazarlarını 1 Nisan’dan itibaren sonlandırıyoruz" denildi.

Salgının başından bu yana Ukrayna'da 1 milyon 674 bin 168 kişi Kovid-19'a yakalandı, 1 milyon 313 bin 481 kişi tedavi görerek sağlığına kavuştu, 32 bin 825 kişi yaşamını yitirdi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, mart başlarında ülkede üçüncü Kovid-19 dalgasının başladığını duyurmuştu.

Ülkedeki epidemiyolojik durum, düşük aşılanma hızından dolayı ağırlaşıyor. Aşılanmanın ağır ilerlemesi ise stoklardaki yetersiz aşı dozlarının yanı sıra Ukraynalıların birçoğunun ülkeye tedarik edilen aşılara, özellikle de Hint yapımı Covishield'e güvenmeme eğiliminde olmalarından kaynaklanıyor.