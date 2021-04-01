Meksika'ya Sputnik V aşısının üçüncü partisi teslim edildi

Rusya'nın Meksika'ya Gamaleya Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen Sputnik V aşısının üçüncü partisini teslim ettiği açıklandı.

Rusya'nın Meksika Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Rus Sputnik V aşısının yeni partisi Meksika'ya ulaştı" ifadelerini kullandı.

Bu arada Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, Sputnik V aşısının tedarikindeki destekleri nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a teşekkür etti.

Meksika, Sputnik V aşısını 2 Şubat'ta onaylamış ve ilk partinin teslimatı 22 Şubat'ta yapılmıştı. İkinci parti ise 11 Mart'ta Latin Amerika ülkesine ulaşmıştı.

Meksika, Sputnik V aşısını 60 yaş üstü vatandaşların aşılamasında kullanıyor.