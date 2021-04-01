Rusya'da 'EpiVakKorona' aşısı, sağlık kuruluşlarına ulaşmaya başladı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi'nin geliştirdiği Rusya'nın tescilli ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı EpiVakKorona'nın sağlık kuruluşlarına ulaşmaya başladığını kaydetti.

Rossiya 24 televizyonunda konuşan Muraşko, "Bugün en çok bulunan aşı Sputnik, EpiVakKorona da bu hafta dağıtılmaya başlandı" dedi.

Muraşko, Çumakov Bilim Merkezi'nin geliştirdiği KoviVak aşısının da önümüzdeki günlerde sivil dolaşıma sokulacağını ifade etti.

Muraşko ayrıca, iki bileşenli Sputnik V aşısının tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light'ın da çok iyi sonuçlar verdiğini belirterek, "Bu aşı, şu anda bakanlık kurumlarından birinde tescil için uzman denetimine sunulmuş durumda. İlk sonuçlar oldukça iyi, umut verici" diye konuştu.