Somali'de El Kaide'ye bağlı Eş Şebab örgütü, AstraZeneca aşısını 'ölümcül yan etkileri' olduğu gerekçesiyle reddetti

Afrika ülkesi Somali'de faaliyet gösteren El Kaide'ye bağlı Eş Şebab örgütü, Oxford-AstraZeneca aşısının 'etkisiz' olduğu ve 'ölümcül yan etkilerinin' bulunduğunu iddia ederek reddetti.

Somali'de federal hükümete karşı faaliyet yürüten El Kaide bağlantılı Eş Şebab örgütü, halkı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen Oxford-AstraZeneca aşısına karşı 'uyaran' bir açıklama yayınladı.

Africa News'te yer alan habere göre örgüt, açıklamada Somali halkına AstraZeneca aşısı olmama yönünde çağrı yaparak, aşının 'ölümcül ve güvensiz' olduğunu iddia etti.

Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere düzinelerce ülkenin aşıyı yan etkileri nedeniyle reddettiği kaydedilen açıklamada, "Bunlar, aşının etkinliğini, güvenliğini ya da performansını değerlendirmek için nitelikli tıbbi personele veya laboratuvarlara bile sahip olmayan, mürted Somali rejiminden çok daha iyi tıbbi kaynaklara sahip ülkeler" denildi.

Açıklamada, "Çocuklarınızın ve aile fetlerinizin, koronavirüs salgınına karşı etkili bir aşı geliştirme yarışında kobay olarak kullanılmasına izin vermeyin" ifadelerine yer verildi.

Daha önce Avrupa İlaç Ajansı (EMA), 'kanda pıhtılaşma' vakalarının ardından nüfusun Kovid-19'a karşı AstraZeneca aşısı ile aşılanmasına devam edilmesi önerisinde bulunmuştu. Ajanstan yapılan basın açıklamasında, tüm şüpheli vakaların araştırıldığı, ancak aşılamanın, yan etki olarak listelenmeyen bu komplikasyonlara yol açtığına dair hiçbir belirti olmadığı ifade edilmişti.

Geçen haftalarda ise bazı ülkelerin, aşı olanlarda 'ciddi kan pıhtılaşması vakaları' tespit edilmesi nedeniyle aşı uygulamasını askıya aldıkları duyurulmuştu.