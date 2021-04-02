İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine 'dinamik denetim' genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek 'dinamik denetim' ile ilgili genelge gönderdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgede, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için "Dinamik Denetim Süreci" başlatıldığı hatırlatıldı.

Genelgede, bu kapsamda ülke genelinde yeme içme yerlerine yönelik olarak bugün gerçekleştirilecek denetimlerle ilgili şu hususlar belirtildi: