TTB'den Bakan Selçuk'a: Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Kovid-19 da meslek hastalığıdır

Türk Tabipleri Birliği, kovid-19'un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi talebine ilişkin "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" dediği belirtilen Bakan Selçuk'a verdiği yanıtta "Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Kovid-19 da meslek hastalığıdır" açıklamasını yaptı.