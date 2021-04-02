TTB'den Bakan Selçuk'a: Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Kovid-19 da meslek hastalığıdır

Türk Tabipleri Birliği, sağlık çalışanları için yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi taleplerine ilişkin olarak "Evde hastalananlar var, nasıl meslek hastalığı kabul edelim" açıklaması yaptığı belirtilen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'u eleştirdi.
TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bakan Selçuk'un 'Evde hastalananlar var, Kovid-19'u nasıl meslek hastalığı kabul edelim?' açıklaması sağlık çalışanlarının hafızasına ve tarihe sorumsuzluk örneği olarak not düşmüştür. Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, Kovid-19 da meslek hastalığıdır!"
Bakan @ZehraZumrutS'un “Evde hastalananlar var, COVID-19'u nasıl meslek hastalığı kabul edelim?” açıklaması sağlık çalışanlarının hafızasına ve tarihe sorumsuzluk örneği olarak not düşmüştür.— TürkTabipleriBirliği (@ttborgtr) April 2, 2021
Siz kabul etmek istemezseniz de dünya yuvarlaktır, COVID-19 da meslek hastalığıdır! pic.twitter.com/QHy9KK6RZ7
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