İngiltere'de AstraZeneca aşısının kullanımı sonrası 30 'kan pıhtılaşması' vakası tespit edildi

İngiltere'den yapılan açıklamada AstraZeneca aşısının kullanımıyla ilgili olarak daha önce bildirilen 25 örnek ile birlikte toplamda 30 kan pıhtılaşması olayına rastlandığı duyuruldu.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi (MHRA) tarafından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının kullanımının ardından 30 kişide kan pıhtılaşmasına rastlandığı duyuruldu. Daire, risklere rağmen aşının faydalarının daha ağır bastığını bildirdi.

Açıklamada, BioNTech aşısıyla ilgili olarak ise herhangi bir kan pıhtılaşması vakasına rastlanmadığı duyuruldu.

Bazı ülkeler yaşanan kan pıhtılaşması vakaları sonrası aşının kullanımını kısıtlarken, bazıları ise konuyla ilgili araştırmalar sürdüğü için AstraZeneca ile aşılamaya devam etme kararı almıştı.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Dairesi, 18 Mart'ta yaptığı açıklamada 11 milyon doz aşılama içinde 5 kan pıhtılaşması vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.