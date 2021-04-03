Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143.86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya’da pandemi kuralları hiçe sayılıp kız isteme merasimi gerçekleştirildi.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesinde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın damat ve yakınları, araçlarla konvoy yapıp, kız isteme merasimi için bir siteye geldi.

Mehteranın ‘Ceddin Deden’ adlı mehter marşı ile site içerisinde geçiş yapan damat ve yakınlarını, site sakinleri cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Çok yüksek riskli iller arasında bulunan Antalya'da mehteran takımıyla kız isteme merasimi https://t.co/F0a97xSdQw pic.twitter.com/ti5VNUWmnA — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 3, 2021

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