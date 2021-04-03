Suriye: Rusya ve Çin’den gelecek aşılar günler içinde elimizde olacak

Reuters’ın Suriye’nin devlet ajansı SANA’dan aktardığına göre Suriye Başbakanlık ofisi, ülkeye günler içinde Rusya, Çin ve Dünya Sağlık Örgütü’nden koronavirüs aşılarının ulaştırılacağı açıklamasını yaptı.

Suriye’de hükümetin denetimindeki bölgelerde pandeminin başından beri 19 bin koronavirüs vakası görülmüş durumda. Ülkede bin 200 kişinin de koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği biliniyor.

Suriye, yoksul ülkeler için oluşturulan Covax isimli küresel aşı programına dahil olmuştu. Söz konusu program ile yıl sonuna kadar Suriye nüfusunun yüzde 20’sinin aşılanması bekleniyor.

Ancak program çerçevesinde Suriye’ye nisan ayında tedarik edilmesi beklenen AstraZeneca aşılarının teslimatı şu an için mayıs ayına ertelenmiş durumda.