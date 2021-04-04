‘EpiVakKorona aşısının koronavirüse karşı geliştirdiği antikorları saptamak için özel testler kullanılıyor’

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor), tescil edilen ikinci Rus koronavirüs aşısı EpiVakKorona’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği antikorların saptanması için kullanılan özel testlerin, bu aşının uygulandığı tüm bölgelere ulaştırıldığını duyurdu.

Rospotrebnadzor’un internet sitesinde, EpiVakKorona aşısının Kovid-19’a karşı geliştirdiği antikorların tüm test sistemleri tarafından saptanmadığı, saptayabilen özel testlerin, aşının uygulanacağı Rusya’nın tüm bölgelerine ulaştırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Buna göre çoğu test, koronavirüsün zarfındaki S-proteininin farklı bölgelerine karşı oluşan çok çeşitli antikorları tespit ediyor ve EpiVakKorona ile aşılamadan sonra oluşan küçük anahtar antikor birikintisini saptamak için yeterince duyarlı olmayabilir.

Açıklamada, “Bu test sistemleri büyük bir olasılıkla EpiVakKorona ile aşılanan kişilerdeki antikorları saptamayacak. Aşının uygulanmasından sonra oluşan bağışıklık seviyesinin değerlendirilmesi için ‘SARS-CoV-2-IgG-Vektor’ adlı özel ELISA test sistemlerinin kullanılması gerekiyor. Bu test sistemleri, nüfusun EpiVakKorona ile aşılandığı tüm bölgelere ulaştırılıyor” ifadelerine yer verildi.