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    Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Cinel: Mutasyonun etkisiyle yoğun bakıma daha ağır hastalar yatıyor

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    Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, koronavirüsün mutasyona uğramasıyla yoğun bakıma daha ağır hastaların yattığını söyleyerek, "Mutasyonlu virüs daha çok organ tahribatına yol açıyor" dedi. Ciner, virüsün bir dakikada bulaştığını söyledi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yayınladığı illere göre haftalık vaka dağılımının ardından, uzmanlar durumun ciddiyetini vurguladı.

    Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, şu değerlendirmede bulundu:

    'Artış hızı böyle devam ederse, kaotik bir ortam oluşacak'

    "Mutasyonun etkisiyle artık yoğun bakıma daha ağır hastalar yatıyor. Mutasyonlu virüs daha çok organ tahribatına yol açıyor. Aşılanan kesim çıktığında, 50-65 yaş arasında daha çok hasta geliyor. Eskiden virüs daha yavaş bulaşıyordu. Şimdi daha hızlı bulaşıyor. Bu nedenle 'Bir dakikada bulaşıyor' diyorum. Bunu dememin sebebi, virüsün bulaştırıcılığının artmasının tanımını yapıyorum. Bu bir betimleme. Ramazan ayında gerekli tedbirler alınacak ama o zamana kadar bir hafta 10 günlük süre var. Bu sürede vakaların artış hızı böyle devam ederse, kaotik bir ortam oluşacak."

    'Kalabalık ortamlarda çift maske takmak gerekiyor'

    Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan da şubları söyledi:

    Vakaların bu denli arttığı, mutant virüsün yüzde 75 olduğu yerde başta fiziksel mesafeye dikkat etmek şart. Özellikle kalabalık ortamlarda yan yana gelmemeye özen göstermeliyiz. Kapalı mekanlarda temiz hava girişine izin verilmeli. Hafta sonları pek çok ilde sokağa çıkma kısıtlaması var ama kişilerin geniş aileleriyle bir araya gelmemesi, sadece çekirdek aile ile zaman geçirmesi çok önemli. 

    Ağız ve burun doğru kapatılıyorsa tek maske yeterli ancak kalabalık ortamlarda (toplu taşıma gibi) çift maske takmak, oradan ayrıldıktan sonra da üstteki maskeyi çıkarıp atmak gerekiyor. Mutant virüs nedeniyle daha kısa sürede bulaş söz konusu olabiliyor. Bu nedenle kapalı mekanlarda bir arada olunan zaman kısaltılmalı. Sırası gelen vatandaşların aşı olmaları da doğru bir yaklaşım olacaktır.

    Etiketler:
    vaka, Mutasyon, Türk Yoğun Bakım Derneği, Yoğun bakım, İsmail Cinel
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