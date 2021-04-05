CHP'li Emir: Piyasadaki maskelerin çoğunda ‘meltblown' katmanı yok

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, koronavirüse karşı en büyük korunma yöntemlerinden biri olan maskelerle ilgili konuştu. Piyasada satılan maskelerde yüzde 98 koruyuculuk sağlayan 'meltblown' maddesinin olmadığını öne süren Emir, Sağlık Bakanlığı’na denetim çağırısında bulundu.

Anka'nın haberine göre Emir, piyasadaki maskeler hakkında bilgi verirken, "TSE standartlarına göre tıbbi maskeler Tip 1, Tip 2 ve Tip 2R olmak üzere üç sınıfa ayrılıyor. Tip 1'in filtrasyon verimliliği en az yüzde 95, diğer iki sınıfın filtrasyon verimliliği en az yüzde 98 olmak zorunda. Normal koşullarda Tip 1, hastalar için; Tip 2 ve Tip2R de sağlık profesyonelleri için öneriliyor. Ancak, bu koşullar normal zamanlar için geçerli" ifadelerini kullandı.

'Maskeye filtrasyon özelliğini meltblown kazandırır'

"Pandemiyle mücadelede salgının yayılım hızını düşürmemiz için kullandığımız maskelerin koruyuculuk oranı en az yüzde 98 oranına ulaşmalı" diye devam eden Emir, şunları söyledi:

"Bu da Tip 2 ve Tip2R maskenin kullanımını zorunlu hale getiriyor. Nitekim tüm gelişmiş ülkelerde bu maskeler kullanılırken Bilim Kurulu üyeleri de salgının başından bu yana bu maskelerin kullanımını öneriyor. Üç katmandan oluşan bir tıbbi maskenin yüzde 98 koruyuculuk oranına ulaşabilmesi için orta katmanında mutlaka meltblown malzeme bulunması gerekiyor. Bu katman, alt ve üstteki iki katmanla birlikte ağız ve burundan çıkacak parçacıkları süzme kabiliyetine sahiptir. Maskeye filtrasyon özelliğini meltblown kazandırır."

'Vatandaş kandırılıyor'

Son günlerde marketlerde satılan maskelerin büyük çoğunluğunda meltblown katman bulunmadığının altını çizen Emir, "Daha da vahimi, bazı firmaların ‘meltblown koruyucu’ etiketiyle sattığı maskelerde söz konusu koruyucu katman bulunmuyor. Yani vatandaş kandırılıyor" dedi.

Bu şekilde piyasaya sürülen maskelerden örnekler de gösteren Emir, "Bazı firmalar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan onay alabilmek için gönderdiği ürün numunelerinde meltblown kullanıyor ancak piyasaya sürülen üründe meltblown kullanmıyor. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun Piyasa Gözetim ve Denetimini sağlıklı bir şekilde yürütmesi gerekiyor. Ürünler tüketiciye sunulduktan sonra sıkı bir şekilde denetlenmeli" diye konuştu.

'Yandaşlar korunuyor, birileri zengin ediliyordur'

Birçok devlet kurumunda kamu personeline düzenli olarak dağıtılan maskelerin de koruyuculuk oranının düşük olduğuna dikkat çeken Emir, "Kamu kurumları, personeline dağıttığı maskelerde, ürünlerin koruyuculuk oranına ve malzemesine dikkat etmeli. Yüzlerce personelin yakın temas halinde görev yaptığı binalarda bu tür maskelerle salgınla baş edemeyiz" dedi.

Piyasadaki ürünlerin neden denetlenmediğini ise Emir, "Yandaşlar korunuyor, birileri zengin ediliyordur" ifadelerini kullandı.