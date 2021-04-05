Ürdünlü yetkiliden ‘eğitim yılı’ önerisi: Bu yıl 'sınıfta kalma yılı' sayılsın

Ürdün Epidemiyolojik Durumu Değerlendirme Komitesi Başkanı Saad el Herbışe, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi gölgesinde yapılan eğitimle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Herabışe, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel sekreterine göre, yaklaşık 100 bin öğrenci uzaktan eğitim sürecine katılamadı. Bu, eğitim yılının geçersiz sayılması için yeterli bir gerekçe değil mi? Öğrenciler sanki sınıfta kalma yılıymış gibi bir seneyi kaybetse ne olur yani?" diye sordu.

حسب تصريح وزارة التربية على لسان الأمين العام أن نحو مئة ألف طالب لم ينخرطوا في التعليم عن بعد.

أليس هذا مبررا لإسقاط هذا العام الدراسي وإعادته لجميع الطلبة؟

ماذا يحصل لو خسر الطالب سنة وكأنها سنة رسوب.#التعليم_عن_بعد — Dr. Saad Kharabsheh (@kharabsheh_saad) April 4, 2021

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