Kayıt
22:59 05 Nisan 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    'Sputnik V, Kovid-19'un Güney Afrika varyantına karşı Pfizer aşısından daha etkili'

    © Sputnik / Максим Блинов
    Koronavirüs salgını
    URL'yi kısaltın
    Konu:
    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V (202)
    0 30
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/05/1044200171_0:36:3174:1820_1200x675_80_0_0_22254e0b547eb1c14fc34d93d65d0bd2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202104051044200203-sputnik-v-kovid-19un-guney-afrika-varyantina-karsi-pfizer-asisindan-daha-etkili/

    Gamaleya Merkezi'ne yakın bir kaynak, Amerikalı bilim insanlarının Sputnik V aşısının Kovid-19'un 'Güney Afrika' mutasyonuna karşı göreceli düşük etkinliği hakkındaki sonuçlarının yetersiz olduğunu, Rus aşısının bu mutasyona karşı Pfizer’a göre daha iyi koruma sağladığını belirtti.

    Dünyanın tescilli ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'ne yakın bir kaynağın Sputnik'e aktardığına göre, Amerikalı bilim insanlarının Sputnik V aşısının Kovid-19'un 'Güney Afrikalı' mutasyonuna karşı göreceli düşük etkinliği hakkındaki sonuçları yetersiz ve Rus aşısı, bu mutasyona karşı Pfizer'a göre daha iyi koruma sağlıyor.

    Bir grup Amerikalı bilim insanının MedRxiv sitesinde ön baskısını yayınladığı, Rus Sputnik V aşısının koronavirüsün 'Güney Afrika' suşuna karşı diğer suşlara göre daha az etkili olduğu ifade edilen çalışmayı yorumlayan yetkili, şunları aktardı:

    "Tartışılan çalışmanın henüz değerlendirme sürecinden geçmediğini (bu son sürümünün farklılık gösterebileceği ön baskı) belirtmek önmli, ayrıca makalenin yazarlarından biri koronavirüs varyanları ile ilgili Pfizer/BioNtech Danışma Kurulu üyesi olduğundan burada açık bir çıkar çatışması var."

    Sputnik v
    © REUTERS / PAVEL MIKHEYEV
    Rus Gamaleya Enstitüsü: AB, rekabet gücü nedeniyle Sputnik V’yi Avrupa pazarına sokmakta acele etmiyor
    Kaynak, "Fakat tüm bunlara rağmen Sputnik V aşısının çeşitli suşlara karşı etkisizleştirme aktivitesi açısından en etkili aşı olduğu kanıtlandı, en sorunlu ‘Güney Afrika suşuna’ karşı direncinin Pfizer'ınkinden hissedilir oranda yüksek olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

    Rus aşısının Avrupa’da şu anda en yaygın görülen ‘İngiliz’ suşuna karşı etkisizleştirme aktivitesinde önemli bir düşüş hiç görülmediğine de dikkat çeken kaynak, "Ön baskının yazarları ancak (canlı koronavirüs SARS-Cov-2 değil de veziküler stomatitis virüsü kullanılan) ek testte Güney Afrika varyantı ile ilgili Sputnik V lehine olmayan bir fark görebildi" diye konuştu.

    Kaynak, önemli çekinceler olmadan vekil test verilerinin, bunun da ötesinde ek göstergelere ilişkin sonuçların SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili duruma aktarılamayacağından, makalede elde edilen sonuçları ‘çok zayıf’ olarak nitelendirdi.

    "Pfizer danışmanlarının aynı makalenin verilerine göre Pfizer aşısı için aynı testte veri sunmaması da tuhaf" diyen kaynak, "Verilerin tasarımında böyle bir titizlik söz konusuyken bunun tesadüfen yapıldığına inanmak imkansız. Sonuç olarak makalenin yazarlarına teşekkür etmek isterim. Yaptıkları bağımsız değerlendirmenin iyi notu, yayınlanmış verilerin güvenilirliğini ve Sputnik V'in etkinliğini bir kez daha kanıtladı" değerlendirmesinde bulundu.

    © REUTERS / Dado Ruvic
    ‘Rus aşılarına giderek artan güven, Rusya’ya aşı turlarının popülaritesini artırıyor’
    Gamaleya Merkezi’nin kendi araştırma sonuçlarının önümüzdeki mayıs ayında hakemli bir bilimsel dergide yayınlanacağını da belirten kaynak, söz konusu araştırmaların, Amerikalı bilim insanlarının kullandığı 12 kişilik numunelere göre çok daha geniş bir örneklemeye dayanacağını ve Rus aşısının, aralarında Güney Afrika varyantının da bulunduğu yeni koronavirüs suşlarına karşı Pfizer dahil diğer aşılardan daha yüksek etkinlik ortaya koyacağını sözlerine ekledi.

    Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, toplam nüfusu 1.5 milyar kişiyi aşan 59 ülkede tescil edilmiş durumda. Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

    İyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanan aşı ile aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.

    Konu:
    Dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı Sputnik V (202)
    Etiketler:
    Gamaleya Araştırma Merkezi, Araştırma, Güney Afrika, Mutasyon, Pfizer, Rusya, Koronavirüs aşısı, Sputnik V
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kartepe ilçesinde yer alan, 1850 rakımlı Kartepe Kayak Merkezi'nde dün kar yağışı etkili oldu. Yağışın ardından pistlerde kar kalınlığı, 110 santime ulaştı.
    Nisanda yoğun kar, kayak merkezlerini doldurdu
    Karikatür
    Maduro'dan koronavirüs aşısı için 'petrolle ödeme' teklifi
    İnfografik
    Yemen’deki güç dengesi ve insani felaket
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet