'Sputnik V, Kovid-19'un Güney Afrika varyantına karşı Pfizer aşısından daha etkili'

Gamaleya Merkezi'ne yakın bir kaynak, Amerikalı bilim insanlarının Sputnik V aşısının Kovid-19'un 'Güney Afrika' mutasyonuna karşı göreceli düşük etkinliği hakkındaki sonuçlarının yetersiz olduğunu, Rus aşısının bu mutasyona karşı Pfizer’a göre daha iyi koruma sağladığını belirtti.

Dünyanın tescilli ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V'yi geliştiren Gamaleya Araştırma Merkezi'ne yakın bir kaynağın Sputnik'e aktardığına göre, Amerikalı bilim insanlarının Sputnik V aşısının Kovid-19'un 'Güney Afrikalı' mutasyonuna karşı göreceli düşük etkinliği hakkındaki sonuçları yetersiz ve Rus aşısı, bu mutasyona karşı Pfizer'a göre daha iyi koruma sağlıyor.

Bir grup Amerikalı bilim insanının MedRxiv sitesinde ön baskısını yayınladığı, Rus Sputnik V aşısının koronavirüsün 'Güney Afrika' suşuna karşı diğer suşlara göre daha az etkili olduğu ifade edilen çalışmayı yorumlayan yetkili, şunları aktardı:

"Tartışılan çalışmanın henüz değerlendirme sürecinden geçmediğini (bu son sürümünün farklılık gösterebileceği ön baskı) belirtmek önmli, ayrıca makalenin yazarlarından biri koronavirüs varyanları ile ilgili Pfizer/BioNtech Danışma Kurulu üyesi olduğundan burada açık bir çıkar çatışması var."

Kaynak, "Fakat tüm bunlara rağmen Sputnik V aşısının çeşitli suşlara karşı etkisizleştirme aktivitesi açısından en etkili aşı olduğu kanıtlandı, en sorunlu ‘Güney Afrika suşuna’ karşı direncinin Pfizer'ınkinden hissedilir oranda yüksek olduğu anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

Rus aşısının Avrupa’da şu anda en yaygın görülen ‘İngiliz’ suşuna karşı etkisizleştirme aktivitesinde önemli bir düşüş hiç görülmediğine de dikkat çeken kaynak, "Ön baskının yazarları ancak (canlı koronavirüs SARS-Cov-2 değil de veziküler stomatitis virüsü kullanılan) ek testte Güney Afrika varyantı ile ilgili Sputnik V lehine olmayan bir fark görebildi" diye konuştu.

Kaynak, önemli çekinceler olmadan vekil test verilerinin, bunun da ötesinde ek göstergelere ilişkin sonuçların SARS-CoV-2 virüsü ile ilgili duruma aktarılamayacağından, makalede elde edilen sonuçları ‘çok zayıf’ olarak nitelendirdi.

"Pfizer danışmanlarının aynı makalenin verilerine göre Pfizer aşısı için aynı testte veri sunmaması da tuhaf" diyen kaynak, "Verilerin tasarımında böyle bir titizlik söz konusuyken bunun tesadüfen yapıldığına inanmak imkansız. Sonuç olarak makalenin yazarlarına teşekkür etmek isterim. Yaptıkları bağımsız değerlendirmenin iyi notu, yayınlanmış verilerin güvenilirliğini ve Sputnik V'in etkinliğini bir kez daha kanıtladı" değerlendirmesinde bulundu.

Gamaleya Merkezi’nin kendi araştırma sonuçlarının önümüzdeki mayıs ayında hakemli bir bilimsel dergide yayınlanacağını da belirten kaynak, söz konusu araştırmaların, Amerikalı bilim insanlarının kullandığı 12 kişilik numunelere göre çok daha geniş bir örneklemeye dayanacağını ve Rus aşısının, aralarında Güney Afrika varyantının da bulunduğu yeni koronavirüs suşlarına karşı Pfizer dahil diğer aşılardan daha yüksek etkinlik ortaya koyacağını sözlerine ekledi.

Rus koronavirüs aşısı Sputnik V, toplam nüfusu 1.5 milyar kişiyi aşan 59 ülkede tescil edilmiş durumda. Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı.

İyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanan aşı ile aşılama işlemi sırasında iki enjeksiyonda taşıyıcı olarak iki farklı vektör kullanılıyor ve bu sayede, her iki enjeksiyon için aynı dağıtım mekanizmasının kullanıldığı diğer aşılara kıyasla daha güçlü bir bağışıklık gelişiyor.