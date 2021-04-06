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    Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Cinel: Mutant virüs ana virüs oldu

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    Koronavirüs salgını
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    Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, "Hastalığın 15 günde bir artma yüzdelerine bakarsak vefat sayısı da oldukça artmış durumda. Yüzde 74 arttı. Mutant virüs şu anda sahada hâkim. Yüzde 70’lerdeydi, belki 80’lere doğru gidiyor, mutant virüs ana virüs oldu ülkemizde" ifadelerini kullandı.

    Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) salgını tablosunda gelinen son noktayı değerlendirdi.

    Cumhuriyet’e konuşan Prof. Dr. Cinel, "Hast"alığın 15 günde bir artma yüzdelerine bakarsak vefat sayısı da oldukça artmış durumda. Yüzde 74 arttı. Mutant virüs şu anda sahada hâkim. Yüzde 70’lerdeydi, belki 80’lere doğru gidiyor, mutant virüs ana virüs oldu ülkemizde" dedi. 

    'Bu ivme ile böyle gidersek herkes yer aramaya başlayacak'

    Mutant virüsün özelliğinin daha öldürücü ve daha genç yaşları etkilediğini kaydeden Cinel, özetle şunları söyledi:

    "Hastaneye gelenlerin içinde yoğun bakıma daha organları tahrip olmuş kişileri alıyoruz. Öyle olunca da yoğun bakım mortalitesi (ölüm oranı) doğal olarak artma trendinde oluyor. Birinci zirveyi gördüğümüz dönem 19 Nisan’da, 1980 ağır hasta olmuştu. İkinci zirveyi gördüğümüz aralık ayında 5 bin 970 oldu rakam. Şimdi 2 bin 300’lerde. Daha yoğun bakım doluluğunda yerimiz var görünüyor ama çok önemli bir farklılık var. O da total vaka sayısında 43 binleri bulduk, belki 45 binleri geçeceğiz. Artış ivmesi son 15 günde çok fazla. Bu ivme ile böyle gidersek herkes yer aramaya başlayacak.”

    '45-65 yaş arası çok riskli döneme girdik'

    Aşının en önemli silahlardan biri olduğunu vurgulayan Cinel, "Virüs sürekli mutasyonlar geçirebiliyor, yeni silahlar elde edebiliyor ve daha genç kitleyi hedef alıyor. 45-65 yaş arası çok riskli döneme girdik. Gelen hastaların birdenbire organ fonksiyon bozuklukları, organ tahribatları gelişiyor. Servise aldığınız hasta, üç gün içinde yoğun bakım gereksinimi duyar hale geliyor, eskiden öyle değildi. Aşıdan başka hiçbir çaremiz yok. İkincisi de hastaneler dışında birinci basamakta pandemi salgını karşılamaktır. Bunun için de daha fazla test yapmalı, daha fazla filyasyon ekibi ile bunların üstesinden gelmeliyiz" dedi. 

    Halk Sağlığı Uzmanları Derneği'nden '28 gün kapanma' önerisi

    Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) Yönetim Kurulu ise yaptığı açıklamada, özetle şunları kaydetti:

    "Ülkemizde baskın hale gelen varyant, daha ölümcül seyretmektedir. Daha güçlü önlemlere gereksinimiz var. 28 günlük tam bir kapanmayı hayata geçirin. Günlük olarak en az 250 binin üzerinde test uygulanmasını sağlayın. Ülkeye girişte test ve karantina uygulayın. Aşılamayı hızlandırın. Kapalı, kalabalık, iyi havalanmayan ve insanlar arası yakın temas riskini artıran ortamlarda yapılacak her türlü toplantıyı engelleyin. Hemen şimdi, daha güçlü toplumsal önlemlere gereksinimimiz var."
    Etiketler:
    Kovid-19, Koronavirüs, Yoğun bakım, İsmail Cinel, Türk Yoğun Bakım Derneği
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