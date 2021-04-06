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    kalitesiz, standartlara uygun olmayan maske, satış, koronavirüs

    Kalitesiz maskelere dikkat: 400 marka test edildi, standart dışı olanlar toplatılacak

    © Fotoğraf : Twitter
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (711)
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202104061044204470-kalitesiz-maskelere-dikkat-400-marka-test-edildi-standart-disi-olanlar-toplatilacak/

    Uzmanlar artan mutasyonlu virüs vakalarına karşı çift maske takılması konusunda uyarırken, piyasadaki maskelerin hala yeterli standartta olmadığı belirtildi. Meltblown koruyucu olmayan ürünlere karşı harekete geçen yetkili kurumlar 400’ün üzerinde markaya ait maskeyi teste aldı. Çıkacak sonuca göre bu maskelerin büyük bölümü piyasadan toplatılacak.

    Son dönemde dünyanın büyük bölümünde ve Türkiye’de günlük koronavirüs vakaları artış gösteriyor. Aşı çalışmaları da bir taraftan hızla devam etse de bu dönemde kişisel korunma kritik önemde olmayı sürdürüyor.

    Mutasyonlu virüsten korunmak için çift maskenin şart olduğuna vurgu yapılıyor. Ancak satışa sunulan maskelerin hala kalitesi gerekli standartlara uygun değil. Piyasadaki üreticilere göre standartlara uygun üretim yapan firma oranı yüzde 10’u bile geçmiyor.

    Bu standart dışı üretime karşı Sağlık Bakanlığı’na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) harekete geçtiği belirtildi. Standart üretimde maskelerdeki koruyuculuk oranını yüzde 90’dan yüzde 98’e çıkaran meltblown malzemesinin kullanılmadığını tespit eden TİTCK Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu, bu tür ürünlere sıkı bir denetim getiriyor.

    Şimdiye kadar 400’ün üzerinde firmanın üretimi teste alındı, çıkacak sonuca göre bugünden itibaren bu tür ürünlerin piyasadan toplatılması bekleniyor.

    ‘Çok sayıda kişi maske üretimi işine girdi’

    Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine görüşlerine yer verilen Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, pandemi döneminde alakalı alakasız her sektörden yatırımcının maske işine girdiğini ve kalitenin ciddi oranda düştüğünü belirtti:

    “Maskeye artan talep ilk dönemlerde üretim konusunda bazı sıkıntılar oluşturdu. Daha sonra çok sayıda kişi maske üretimi işine girdi. Ancak bu kalitesiz maskelerin piyasaya sürülmesi vatandaşlar için ciddi bir risk oluşturdu.”

    ‘Denetimden kaçıyorlar, çanta astarı bile kullanan var’

    Çok sayıda markaya ait maskenin büyük marketlerde ‘meltblown koruyucu’ etiketiyle satıldığını söyleyen Delikanlı, şunlara dikkat çekti:

    “Ancak bunların birçoğunun içini açıp baktığınızda bu katmanı göremiyoruz. Bu firmalar onay alma süreçlerinde de devleti kandırma yoluna gidiyor. Onay için TİTCK’ya gönderdikleri ürünlerde gerçekten meltblown kullanıyorlar ancak piyasaya sürdüklerinde farklı bir malzeme kullanıyorlar. Hatta çanta astarı bile kullanan olduğunu görüyoruz. Bu sahtekârlara bakanlığın dur diyecek olması sektör profesyonelleri açısından sevindirici gelişme. Sektör temsilcileri olarak biz bu denetimlerin sıklaştırılmasını istiyoruz. Denetimler sıklaştırılsın ki aramızdaki çürük elmalar ayrılsın.”

    ‘ÜTS aplikasyonu kamerasından ürün kontrol edilmeli’

    Vatandaşın yapması gerekenin güvenilir markaların ürünlerine yönelmek ve aldıkları ürünlerin içeriğini kontrol etmek olacağını ifade eden Erkin Delikanlı, şunları söyledi:

    • “Vatandaş mutlak suretle kutu üzerinde yer alan barkod numarasından ÜTS (Ürün Takip Sistemi) aplikasyonu kamerasından ürünü okutup kaydı var mı diye kontrol etmeli gerekirse yine aynı aplikasyondan şikayet butonunu kullanarak içeriği başka olan malları şikayet etmeli.
    • Salgının yayılım hızını düşürmek istiyorsak, kullandığımız maskelerin kaliteli ve koruyuculuk oranı en az yüzde 98 seviyelerinde olmalı. Bu da üç katlı olarak üretilen maskelerin ortasına meltblown tabakanın konulmasını zorunlu kılıyor. Birçok AB ülkesi toplu taşımada N95 maske kullanımını zorunlu hale getirmişken Türkiye’de koruyuculuğu düşük maskelerin kullanılıyor olması kabul edilemez. Koruyuculuğu yüksek bir maskede mutlaka meltblown malzeme bulunması gerekiyor. Bu katman, alt ve üstteki iki katmanla birlikte ağız ve burundan çıkacak parçacıkları süzebilir ve maskeye filtrasyon özelliği kazandırır.”
    Konu:
    Koronavirüs toplumsal hayatı nasıl değiştirdi?  (711)

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    Etiketler:
    meltblown, Mutasyon, çift maske, N95 maske, standart, Koronavirüs
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