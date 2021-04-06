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    Samsun - okul - maske

    En çok vaka görülen Samsun için 'tam kapanma' önerisi

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    Koronavirüs salgını
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    Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs güncel haritasında 5 haftadır nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü Samsun’da, alınan önlemlere rağmen vaka artışı sürüyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sünbül, “2 haftalık veya 4 haftalık tam kapanma belki bu yangını bir miktar söndürebilir” ifadelerini kullandı.

    Sağlık Bakanlığı'nca 27 Mart-2 Nisan 2021 tarihleri arasında illere göre 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritası paylaşıldı. Nüfusa oranla en çok vakanın görüldüğü il yine Samsun oldu. Kentte 20-26 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide 586.84 olan vaka sayısı, 678.72’e çıktı.

    Kentte vaka artışıyla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. Kentin birçok noktasında Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapılıyor. Ancak tedbirlere ve uyarılara rağmen kentteki kalabalık bir türlü son bulmuyor. Kişisel önlemlerin yanı sıra yönetimsel önlemlere dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, ortamın adeta yangın yeri gibi olduğunu belirterek, 2 haftalık tam kapanma önerisinde bulundu.

    'Artık yatak bulmakta bile zorluk çekiyoruz'

    Kentin 5 haftadır zirvede olmasından dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Sünbül, şunları söyledi:

    "Samsun, bir sahil kenti o nedenle dışardan gelen kişiler var. Sahillerde, caddelerde çok kalabalıklar var. Genel olarak toplumda hastalığa karşı bir bıkkınlık oluştu. Tüm bunlar da vakayı etkiledi. Bu vaka artışının hastanelere yansımaları da son derece olumsuz, artık yatak bulmakta bile zorluk çekiyoruz. Ayrıca son zamanlarda hastanelerde yatan kişilerin daha çok aile içinde olduğunu görüyoruz. Aile içi bulaştan kaynaklanan 2’li, 3’lü, hatta 5’li vakalar geliyor. Şu an da takip ettiğim hastaların çoğu aile içi bulaş. Sürekli uyarılar yapılıyor, bu uyarıları dikkate almakta ciddi yarar var. Cenazeler, düğünler, nişanlar, mevlitler ve aile içi ziyaretleri bir süre tamamen kaldırmak gerekiyor. Aksi takdirde bunun önünü almak çok zor."

    'Aşı, bu tür hastalıklarda en koruyucu ve en kesin çözümdür'

    Önlemlere herkesin uyması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Sünbül, şu ifadeleri kullandı:

    • "Sosyal mesafe kuralları, maske ve el temizliği çok önemli. Farkında olmadan insanlar virüsün bulaştığı yerlere temas edebilir, daha sonra ağzına veya gözüne dokunabilir. Tüm bunlara dikkat etmeliyiz. Aşı, bu tür hastalıklarda en koruyucu ve en kesin çözümdür. Tedaviden önce aşıyla korunmak çok önemlidir. Aşıyla ilgili gereksiz tereddütler var, bu aşıların herhangi bir zararı yok, yan etkileri çok azdır. Ama bazı aşı karşıtlarının, bu korkuyu ve endişeyi körüklediğini düşünüyorum.

    'Bu salgını önlemek için mevcut önlemler artık yeterli değil'

    • Aşı, medeniyetin önemli bir buluşudur. Eğer bugün aşılar olmasaydı binlerce insanı bu tür hastalıklardan dolayı kaybediyor olacaktık, çiçek hastalığı 1977 yılından beri görünmüyorsa, bunda aşının çok önemli yeri var. O nedenle aşıdan korkmamak lazım, sırası gelen kişiler mutlaka aşılarını yaptırsın. Öte yandan Samsun’la ilgili ek tedbir kararlarını yetkililer verecektir ama bu salgını önlemek için mevcut önlemler artık yeterli değil. Kişisel önlemlerin yanı sıra bir de yönetsel önlemler var. Zaman zaman dile getirildiği gibi 2 haftalık veya 4 haftalık tam kapanma belki bu yangını bir miktar söndürebilir. Şu an ortam adeta yangın yeri gibi, o nedenle buna bir çözüm gerekiyor. Yöneticiler uygun görürse kapanma en azından bir müddet salgını kontrol altına almada yardımcı olabilir” 
    Etiketler:
    Mustafa Sünbül, Kovid-19, Koronavirüs, Samsun, Hayat Eve Sığar (HES)
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