ABD'de Teksas Valisi'nden aşı pasaportlarını yasaklama kararı

Teksas Valisi Greg Abbott, ABD'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananlara yönelik 'aşı pasaportu' uygulamasını yasaklayan bir idari emir çıkardı.

Abbott, yaptığı açıklamada, "Her gün daha fazla insan güvenli ve etkili Kovid-19 aşısı oldukça Teksaslılar normal hayatına dönüyor. Ancak, başından beri söylediğim gibi, bu aşılar her zaman gönüllü olarak yapılır, asla zorlamayla değil" dedi.

Devletin, halktan günlük yaşamlarına devam edebilmeleri için 'aşı kanıtı' göstermesini ve özel sağlık bilgilerini ifşa etmesini talep etmemesi gerektiğini belirten Vali, şöyle devam etti:

"Bu nedenle, Teksas'ta devletin zorunlu kıldığı aşı pasaportlarını yasaklayan bir idari emir çıkardım. Daha fazla Teksaslıyı aşılamaya ve halk sağlığını korumaya devam edeceğiz ve bunu, halkın kişisel özgürlüklerini çiğnemeden yapacağız."

Salgın sürecinde eyalet genelinde maske yasağını kaldırması nedeniyle eleştirilen Teksas Valisi Abbott, eyaleti vuran dondurucu soğukların ardından halkın elektrik ve ısınma ihtiyacının karşılanamaması nedeniyle yoğun tepkilere maruz kalmıştı.

Bununla birlikte Florida Valisi Ron DeSantis de geçen hafta şirketlerin, müşterilere hizmet sunmadan önce aşı pasaportu talep etmesini yasaklayan bir idari emir çıkaracağı sözünü vermişti.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Antony Fauci, federal hükümetin 'aşı pasaportlarını zorunlu kılmayacağını' bildirmişti.