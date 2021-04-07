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    Mevlüt Çavuşoğlu

    Çavuşoğlu: Başından beri Kovid-19'la mücadelede 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk

    © AA
    Koronavirüs salgını
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    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1640)
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    Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, başından beri Kovid-19'la mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladık. 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk" dedi.

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bangladeş'in ev sahipliğinde düzenlenen D-8'in 10. Zirve Toplantısı kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

    Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir yılı geride bıraktıklarını ve salgın nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu zor dönemde çok taraflılığın ve iş birliğinin önemini bir kez daha gördüklerini vurguladı.

    Çavuşoğlu, 10. D-8 Zirvesi'nin sağlık, ekonomi ve ticaret gibi herkesin sorunlar yaşadığı alanlarda hayırlara vesile olmasını diledi.

    Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, başından beri Kovid-19'la mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladık. 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk. IMF, Dünya Bankası ve G20’de en yoksul ülkeler için borç erteleme girişimlerini destekledik" dedi.

    Çavuşoğlu, zirve için karşı karşıya bulundukları sınamaları dikkate alarak anlamlı bir tema bulduklarını belirtti.

    ‘Teknoloji’ ve ‘gençliğin’ bu yeni dönemin iki büyük dönüştürücü gücü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu nedenle dinamizm, inovasyon ve yaratıcı fikirlerin kaynağı olan gençlerden istifade edinilmesi ve gelişmiş teknolojilere de ayak uydurulması gerektiğini belirtti.

    Çavuşoğlu, bu teknolojilerin sadece kullanıcısı değil, üreticisi de olmayı başarmaları gerektiğine işaret ederek üniversiteleri bir araya getirecek D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı'nın bu alandaki potansiyeli açığa çıkarması temennisinde bulundu.

    ‘Ticaret Bakanları Toplantısı'na da ev sahipliği yapmaya hazırız’

    D-8’in sahip olduğu büyük ekonomik potansiyeli açığa çıkarabilmenin kendilerinin gayretine bağlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Zirve’de kabul edilecek 10 Yıllık Yol Haritası ve Dakka Bildirgesi belgelerinin bu bağlamda teşkilata yeni bir ivme kazandıracağına dikkati çekti.

    Çavuşoğlu, bu belgelerin 24 yıllık iş birliğini, gelecek 10 yıla yeni bir dinamizmle taşıma imkanı sunacağını dile getirdi.

    D-8 Tercihli Ticaret Anlaşması'nın (D-8 PTA) D-8 içi ticaretin ve ekonomik iş birliğinin esasını oluşturduğunu aktaran Çavuşoğlu, bütün üyeleri bu anlaşmayı yürürlüğe koymaya davet etti.

    Çavuşoğlu, "Bu anlaşmanın bir adım ötesi için önerdiğimiz ticaretin kolaylaştırılması stratejisi, D-8 ülkeleri arasında ticaretin artırılması yönünde atılmış bir başka önemli adım. Bu konuları ele alacağımız Ticaret Bakanları Toplantısı'na da ev sahipliği yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

    Turizmin salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye olarak güvenli turizm konseptini hayata geçirdiklerini ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü'nün rehber ilkeleriyle de uyum olacak şekilde tatil beldelerini yeniden turizme açtıklarını belirtti.

    Çavuşoğlu, bu alanda Türkiye'nin iyi uygulama örneklerini D-8 ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

    Tarımın da D-8 ülkelerinin en önemli sektörleri arasında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Pakistan’ın Faysalabad şehrindeki bir enstitünün D-8 Tarım ve Gıda Güvenliği Araştırma Merkezi olarak belirlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

    Çavuşoğlu, ulaştırma konusunun da önem verilmesi gereken başka bir alan olduğuna işaret ederek Türkiye'nin 7 Ekim'de 1. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

    Bakan Çavuşoğlu, "Dönem Başkanlığımız sırasında, Teşkilat’ın yeni üyelerle güçlendirilmesi, ticaret gündeminin ilerletilmesi ve üyeleri arasında yerel para birimleriyle ticareti kolaylaştırmak amacıyla bir takas odası kurulmasına öncelik verdik" dedi.

    Teşkilatın genişlemesine dair başlatılan çalışmaların artık olgunlaşacağına inandığını kaydeden Çavuşoğlu, yarınki Zirve’yle Dönem Başkanlığını Bangladeş’e devredeceklerini belirtti.

    Çavuşoğlu, Bangladeş'in Türkiye'nin çalışmalarını ileriye götürmesi temennisinde bulunarak kendilerine her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

    Yarınki Zirve’nin D-8’deki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade eden Çavuşoğlu, Bakanlar Konseyi toplantısı için Ankara’ya gelerek toplantıya buradan katılan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari ve tüm Sekreterya çalışanlarına teşekkür etti.

    Çavuşoğlu, Shaari'nin görevi boyuna sergilediği aktif ve yapıcı yaklaşımın, D-8'in çalışmalarına ve görünürlüğüne büyük katkı sağladığını belirtti.

    Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından sözü Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'e bıraktı.

    Konu:
    Türkiye’de Kovid-19 salgını (1640)
    Etiketler:
    işbirliği, Birleşmiş Milletler (BM), Yardım, Kovid-19, Koronavirüsle mücadele, Mevlüt Çavuşoğlu
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