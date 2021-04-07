Gamaleya Merkezi Başkanı Gintsburg: Tüm dünya, Kovid-19 pandemisini yenmek için gereken aşıyı bir yılda üretemez

Rus Sputnik V aşısının geliştirildiği Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi'nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, dünyadaki tüm tıbbi üretim tesislerinin koronavirüs pandemisi karşısında zafer kazanmak için gereken sayıda aşıyı bir yıl içinde üretemeyeceğini belirtti.

Dünyanın önde gelen ülkeleri en etkili koronavirüs aşısını üretmek için birbiriyle yarışırken Rusya'dan dünyadaki aşı üretim kapasitesinin yetersiz olduğuna dair bir açıklama geldi.

ABD, Avrupa, Rusya ve tüm dünyadaki immünobiyolojik ilaç üretimi yapan tüm tesislerin şu anda tek bir aşının üretimine odaklanması halinde bile bir yıl içinde pandemiyi yenmek için gereken aşının en iyi ihtimalle yüzde 12-15'inin üretileceğini söyleyen Gintsburg, pandemiye karşı zafer kazanmak için gereken aşıyı üretmenin imkansız olduğunun altını çizdi.

Gamaleya Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Ulusal Araştırma Merkezi, dünyanın ilk tescil edilen koronavirüs aşısı olan Sputnik V'nin üretildiği kurum. Uygulandığı kişilerde uzun vadede herhangi bir olumsuz etki oluşturmayan Sputnik V aşısı, iyi çalışılmış ve güvenli olduğu kanıtlanmış bir insan adenovirüs vektör tabanına dayanıyor.

Dünyanın en saygın tıp dergisi The Lancet, faz 3 klinik testlerinin sonuçlarına göre Sputnik V aşısının etkinliğinin yüzde 91.6 olarak teyit edildiği bir makale yayınlamıştı. Makalede Sputnik V aşısının şiddetli Kovid-19'a karşı tam koruma sağladığı vurgulanmıştı.