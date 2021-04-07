Yunanistan, 'kendi başına yapılabilen' Kovid-19 testleriyle okulları yeniden açmayı planlıyor

Yunanistan makamları, kendi başına yapılabilen Kovid-19 test kitlerini kullanıma sunarak kısıtlamaları hafifletmeyi ve okulları yeniden açmayı planlıyor.

Yunanistan'da kendi başına yapılabilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test kitlerinin ülkedeki eczanelerde kullanıma sunulmaya başlayacağı ve insanların, vaka artışı ve hastaneye yatışların sayısını düşüme çabalarının bir parçası olarak bu kitlere haftada bir kez ücretsiz erişim hakkının olacağı bildirildi.

AP ajansında yer alan habere göre 12 Nisan'dan itibaren lise 2, 3 ve 4'üncü öğrencileri için yüz yüze eğitimin başlatılmasının planlandığı ülkede, bu test kitleri, ilk etapta 16-18 yaş aralığındaki öğrencilere ve öğretmenlere öncelikli olarak sunulacak.

Ayrıca okula dönen öğrenci ve öğretmenlerin, haftada iki kez test kitlerini kullanmaları zorunlu tutulacak.

Sağlık Bakan Yardımcısı Vassilis Kontozamanis, test kitlerinin dağıtımının yarın başlayacağı bilgisini verdi.

Kasım ayından bu yana Kovid-19'la mücadele için kısıtlamaların uygulandığı ülkede okullar, bu yılın başında yalnızca birkaç haftalık bir süre için açılabilmişti.

Yüz yüze eğitim, yalnızca özel okullarda devam etmişti.

Öte yandan tüm kısıtlamalara ve barların, restoranların ve perakende satış noktalarının aylardır kapalı olmasına rağmen, Yunanistan'da Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor.